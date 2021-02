Rasar i tv: ”Inte okej – det är så jävla dåligt”

Den första perioden mellan Leksand och Frölunda blev mållös.

I stället lades allt fokus mot en tackling från Joel Lundqvist på Peter Cehlárik som tvingade den sistnämnde att lämna matchen.

Lundqvist straffades med en tvåminutersutvisning för interference och det fick Leksands tränare Björn Hellkvist att rasa i den första periodpausen.

– Jag tycker vi är ute på jävligt tunn is i svensk hockey när vi godkänner att man tar bort målskyttar, framspelare och dyra importer som gör det så jävla bra, säger Hellkvist i C More.

Hellkvist rasande efter Joel Lundqvists tackling

Hellkvist säger att det ”inte är okej någonstans” att köra över Cahlárik när han inte har pucken.

– Det är inte okej. Då får det vara öga för öga och tand för tand. Vill vi ha hit goons och fajters? Inte fan vet jag. Ska vi inte ha hit den typen av hockey, då får vi döma matchstraff i den typen av situationer.

Hellkvist tror att hans stjärna nu kommer bli borta länge och han vill inte heller diskutera vad som ledde fram till Lundqvist hårda tackling som gjorde att Cehlárik flög in i sargen.

– Jag skiter i vad han tror. Det är följden jag är ute efter, det är inte okej, säger Hellkvist innan han sliter av sig sitt headset.

– Det är så jävla dåligt alltså.

Lundqvists svar: ”För vadå?”

Joel Lundqvist pratade om tacklingen i den andra periodpausen. Han håller med om att den var klantig eftersom han träffade Cehlárik efter att han spelade ifrån sig pucken. Men han tycker inte att tacklingen förtjänade ett matchstraff.

– Det tycker jag absolut inte. För vadå? För en tackling?, säger han i C More.

– Jag är ingen domare så jag vet inte. Jag tycker inte det och det tyckte inte domaren heller.

Domaren Johan Nordlöf motiverade också beslutet att inte döma matchstraff efter matchen.

– Vi har inte möjlighet att döma på effekten längre, vi dömer på själva tacklingen, säger Nordlöf i C More.

– Vi tycker inte att Joel Lundqvists tackling är vårdslös. Vi tycker att det är en standard-interference.

Om Björn Hellkvist var upprörd i den första periodpausen fick han åtminstone glädja sig efter matchen. Leksand vann med 3-2 efter ett sent avgörande från Matt Caito.