HV 71 tog initiativet i matchinledningen och tog ledningen efter drygt tre minuter genom Simon Önerud.

Färjestad jagade på för en kvittering i slutet av första perioden men målet kom inte förrän i början av den andra när Gustav Rydahl hittade rätt med en styrning.

Efter kvitteringen var det ändå HV som gick ifrån målmässigt. Linus Sandin hittade rätt med välplacerade skott två gånger om.

Hattrick av Rydahl: ”Viker oss aldrig”

I tredje perioden var det Färjestad för hela slanten.

Först hittade Michael Lindqvist rätt med ett otagbart skott i krysset bakom Jonas Gunnarsson i HV-målet. Inte långt därefter var det dags igen när Gustav Rydahl blev matchens andra tvåmålsskytt när han kom fri från halva planen och satte 3-3.

Med bara 43 sekunder kvar av matchen blev Rydahl också hattrickskytt. HV 71 hade precis klarat av ett numerärt underläge men det spelade ingen roll för Gustav Rydahl som gjorde sitt tredje mål strax därefter när han blev frispelad av Carl Jakobsson framför mål och satte punkten distinkt i nät.

Hattrickhjälten var förstås nöjd efter matchen.

– Det är så jävla skönt att vinna, vi viker oss aldrig och fortsätter jobba, säger Rydahl till C More efter matchen.

– HV är bra men när vi gör det vi ska är det inte många som tar oss.

Carl Jacobsson stod för en fin passning fram till avgörandet.

– Det är riktigt fint, jag tror han ser rätt tidigt att jag kommer på bortre samtidigt som han drar på sig två spelare. Jag tycker vi gör 60 bra minuter. Det är lite saker vi kan jobba på men vi är riktigt starka framåt och Mackan är grym i mål.

HV-tränaren: ”Kan inte göra de grodorna”

HV 71:s tränare Stephan Lundh var märkbart besviken efter matchen.

– Just nu känns det rätt svart, vi kastar bort de här poängen tycker jag. Vi pratade när vi ledde med 3-1 om att vi inte kunde hålla på och kladda vid linjerna mot seriens mest offensiva lag, säger Lundh till C More.

– Vi gör mycket bra saker men ska man vara ett topplag kan man inte göra de här individuella grodorna vid linjerna.

Inför matchen hyllade HV 71 Per Ledin och Andreas Jämtin på isen. Fansen höll upp en banderoll med orden: ”Ledin, Jämtin – våra svin”.