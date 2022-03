Luleå gjorde processen relativt kort i den första SM-kvartsfinalen mot Örebro.

För redan i den första perioden gjorde Pontus Andreasson dubbla mål för hemmalaget.

Först till 1–0 efter 3.18 och sedan till 2–0 efter 13.43. Det andra på en klockren flippassning från Juhani Tyrväinen.

– Första målet är lite turligt, jag försökte bara få den på mål. Sen är det en fin pass av Tyrväinen och lyckligtvis går den också in, sade Andreasson själv i C More.

Och Luleås målskytte fortsatte i mellanakten.

För efter 7.27 gjorde Olli Nikupterei 3–0 till hemmalaget innan Örebro reducerade. Då var det stekhete Rodrigo Abols som satte reduceringspucken efter halva perioden.

”Förödande om vi inte orkar tänka”

Men en Luleåspelare fick sista ordet i perioden.

Då var det Pontus Andreasson som höll sig framme och gjorde sitt tredje mål för kvällen. Detta sedan han spelat rena klapp-klapp-spelet med Linus Omark för att sedan sätta pucken i öppet mål.

Därmed var hans hattrick, i sin första SM-slutspelsmatch, ett faktum. Ställningen var också 4–1 i paus.

– Vi spelar fin hockey, 4–1 är i underkant. Jag har haft två öppna mål men det är bra att ”Ponta” är het, sade Linus Omark i C More.

I period nummer tre gjorde Linus Omark även 5–1 till Luleå. Det blev sedermera slutresultatet.

– Det blir förödande om vi inte orkar tänka. En sak i hockey är att vinna närkamper, en är att tänka hockey. Vi måste orka göra båda för att vinna, sade Örebrotränaren Niklas Eriksson efter förlusten.

Därmed leder Luleå kvartsfinalserien med 1–0 i matcher.

TV: Wallin om livet efter hockeyn