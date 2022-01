NHL sa nej till OS efter att man inte fick ihop sitt spelschema. Man var helt enkelt tvungna att använda speldagarna under OS till att spela i fatt matcher.

Nu börjar SHL att ställa in säsongens första matcher. Redan nu har sex matcher skjutits upp från torsdagens och lördagens matcher under denna veckan. Enligt Johan Hemlin är det en process som liknar fjolåret, när man gör bedömning om matcher ska ställas in eller inte.

– Det går att titta på föregående år, det är samma process. De medicinska teamen i lagen gör en helhetsbedömning, som skickas till oss. Efter det tar vi vidare frågan med förbundet, sedan bestämmer vi om det behöver flyttas matcher eller inte. Det handlar om man har positiva fall, när de uppkom, är det smitta som spridits spelare-spelare eller kommer det från familjemedlemmar, vilka tidpunkter smittades de berörda, hur lagen rest, vilka symptom som finns hos övriga, det är en rad olika faktorer som vägs in, säger Hemlin.

Känner du en trygghet över att ni varit i detta läge tidigare och lyckades ta förra säsongen i mål?

– Trygghet vet jag inte. Mer erfarna är vi. Sedan kan vi aldrig planera runt en pandemi för vi vet inte hur den slår. Däremot har vi byggt kommunikationsvägar, beslutsgången är klar, vi vet antalet reservdagar och vi vet hur säsongen ska tas framåt.

Hur många reservdagar har ni kvar?

– Det kluriga i år är att covid uppstår i SHL samtidigt som vi har ett OS-program som ligger under OS-perioden, det i kombination med att vi har begränsade reservdagar gör situationen komplex.

Då kan SHL pausa ligan helt

Kan det därför bli aktuellt att förlänga säsongen och avsluta senare?

– Vi har redan skickat in de handlingarna till förbundet, det gjorde vi innan jul. Vi behöver ha den möjligheten för räcker inte reservdagarna till och smittan blir omfattande, då kommer det få en direkt påverkan på serien och kommande slutspel. Där är vi inte än, men vi måste ta höjd för det. I det här läget kan vi inte utesluta någonting.

Kan ett scenario vara att spela färre matcher i grundserien, exempelvis alla lag ska nå 40 matcher, och sedan påbörja slutspelet?

– Grundregeln är att spela klart grundserien som planerat.

NHL valde att pausa ligan helt efter utbrotten.

Dit är det, enligt Johan Hemlin, långt. Det kommer krävas att det är så många sjuka lag att man inte ens ska kunna få ihop ett enda möte mellan två lag.

Nu har man dessutom börjat pussla med schemat. Örebro, Luleå och Frölunda har alla fått inställda matcher denna vecka, trots att man inte är sjuka. Då väljer klubbarna och ligan att lägga matcher internt mellan de lagen, som skulle ha spelats senare i vår, för att ge mer luft i schemat till de lagen. Därför är en paus i dagsläget inte aktuell.

- Det skulle vara om vi inte har friska lag som kan spela alls, säger Hemlin.

Johan Hemlin om att skicka SHL-spelare till OS

Kritiska röster har höjts för om OS ska spelas med SHL-spelare eller inte. Frölundas tränare Roger Rönnberg är en av de som varit starkt kritisk till att man ska skicka toppspelare från SHL till andra sidan jordklotet.

Utifrån din roll i SHL, försöker du pusha svenska ishockeyförbundet om OS verkligen ska spelas med tanke på rådande världsläge?

– Inte på det sättet. Landslaget, med VM, OS och allt annat, det är en viktig och naturlig del av svensk ishockey. Det står vi alla bakom. Men när det är pandemi, och spelare ska resa till andra sidan jordklotet, då väcks frågor kring säkerheten, arbetsmiljön och karantänsregler. Framför allt efter att JVM inte gick som planerat. De delarna har vi en dialog kring för vi vill ha klarhet i så mycket som möjligt.

Har du kontakt med övriga europeiska ligor eller EHC (Euro Hockey Clubs) om OS?

– Ja, vi har möte varje vecka. Jag har bra koll på hur de övriga ligorna mår. Alla ligor och förbund står inför samma läge.

Kan ni gemensamt driva OS-frågan mot förbunden eller direkt till IOK (Internationella Olympiska Kommitén)?

– Driver är fel ord. Det väcks frågor från klubbarna utifrån pandemiläget, så kan man säga. Och det kanaliserar vi internt. På den nivån ligger det.

Känner du någon oro över att denna säsong kommer bli än mer problematisk än fjolårets?

– Vi får påverka det vi kan påverka. Det sliter på organisationerna, det får vi inte glömma bort, men klubbarna har gjort ett suveränt arbete så här långt.

