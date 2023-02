Skellefteå är med i toppen och tampas med Växjö. Samtidigt kämpar Leksand med näbbar och klor för att ta sig direkt till kvartsfinal.

Väl i Skellefteå var det också de sistnämnda som drog det längsta strået lagen emellan. Detta trots att Linus Lindström gjort ledningsmålet.

För därefter var det Peter Cehlarik som gjorde 1–1. Därmed lyckades han spräcka sin målnolla sedan återkomsten till Sverige.

– Jag har haft bra lägen... men det har bara varit att fortsätta kämpa. För någon gång skulle en puck hitta in, sade han till C More.

Han hyllade också Mikael Ruohomaas passning.

– Han är en bra passare, så det var en bra flippmacka det där.

Mantas Armalis: ”Blir anklagad för vissa grejer”

För redan i den första perioden kom det matchavgörande målet. Då var det Leksandsbacken Olle Alsing som satte det.

Efter matchen var det en nöjd målvakt i det vinnande laget som hade gjort 27 räddningar, men också stått för ett mindre utbrott på Jonathan Johnsson.

– Vi gör ett bra jobb över 60 minuter. En sån kväll kan två mål räcka, säger Mantas Armalis i Leksands mål.

Han förklarade också de heta känslorna.

– Det blir lite tumult, men det är sånt som hör till...

– När man blir anklagad för vissa grejer brinner man till lite extra. Det är sånt som händer. Det är några av de fulare orden man kan säga på en is. Men det är inte många i sporten eller ligan som tycker det om mig längre.