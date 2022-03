Patrik Norén sänkt av skott rakt i huvudet

0–0 på tavlan men Skellefteå fick bland annat möjligheten att spela en del tid i numerärt överläget i mötet med Leksand.

Bland annat fick de just den möjligheten med lite mindre än två minuter kvar av den första perioden.

Väl där ställde de upp och skapade lite tryck mot hemmalagets mål. Till sist, med lite mer än 50 sekunder kvar av perioden, hamnade pucken hos Melker Karlsson i slottet.

Dock fick han inte avslutet på mål.

”Det tar i ansiktet”

I stället träffade det Leksandsbacken Patrik Norén i ansiktet. Han gick till isen med märkbart stora smärtor mot ena kinden eller käken samtidigt som han började blöda.

– In med sjukvårdare. Norén tar sig själv av isen. Det tar i ansiktet, skottet, sade kommentatorn Johan Edlund i C More.

Men Norén tog sig för egen maskin ut i Leksandsbåset där han fick en handduk och åkte sedan raka vägen ut i omklädningsrummet.

Därefter tog dock Skellefteå ledningen med 1–0 med 11 sekunder kvar av perioden. Detta sedan Rickard Hugg blivit målskytt i det numerära överläget.

Väl till den andra perioden var Norén också tillbaka i spel efter att ha plåstrats om i pausen.