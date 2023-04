Han är en av SHL:s och hockeyallsvenskans främsta poänggörare i modern tid.

På det fick Pär Arlbrandt 2017 avsluta karriären med ett SM-guld i HV71:s tröja.

Nu, sex år senare, är den padeltokiga 40-åringen klar för ett nytt uppdrag på högsta ishockeynivå. Detta då han kommer att kliva in i Linköpings bås till kommande säsong i en roll som assisterande tränare.

– Exakt hur rollen ska formas återstår att se, men självklart kommer det att fokuseras på det offensiva spelet och powerplay men även en hel del kring individuella ”skills” för att få ut max av varje spelare. Jag har haft en hel del olika spelare och ledare att göra med i min karriär och vill hitta en mixad stil som jag kan anamma i mitt ledarskap. Det är också viktigt att komma ihåg att alla spelare är unika på sitt sätt – bara för att jag spelade på ett sätt så kan inte alla spela på samma sätt - där blir det viktigt att få lära känna spelarna fullt ut för att få ut det mesta av varje individ, säger han i ett pressmeddelande.

Under fjolåret var det Tomas Montén som klev in bredvid Klas Östman och Jeff Jakobs. När han sedan lämnade för just HV71 stod en plats till förfogande.

Är en av elithockeyns främsta poänggörare

Posten i fråga kommer nu att innehas av Arlbrandt som tidigare gjort en säsong (2019/2020) som assisterande tränare i LHC:s J20-lag.

– Jag har inte arbetat med Klas Östman eller Jeff Jakobs tidigare, däremot har vi träffats och haft en hel del samtal under våren och jag känner mig grymt glad över att få ingå i ett team tillsammans med dem. Jag är väldigt ödmjuk inför den här uppgiften och ska suga åt mig så mycket jag kan den närmsta tiden för att vara så redo som möjligt fram till hösten, säger Arlbrandt.

Även sportchefen Peter Jakobsson är nöjd.

– Vi får en kille som först och främst ska ha hand om det offensiva hos oss och som ska jobba metodiskt med våra forwards när det gäller individuell träning samt hitta nycklar i vårt powerplay. En lugn och oerhört kompetent person som besitter kunskaper och erfarenheter som vi i allra högsta grad kommer kunna dra nytta utav. Att han spelat ishockey på hög nivå är en bonus för oss och som vi tror kan vara viktigt för oss att få in i ett ledarteam för att addera ytterligare ett perspektiv i ledarskapet. Som spelare var han framför allt känd för sitt fantastiska spelsinne och vi vill att han delar med sig av sina tankar kring hur ishockey ska spelas i det offensiva. Vi är väldigt glada och nöjda över denna rekrytering och ser fram emot att få börja jobba tillsammans med Pär.

I hockeyallsvenskan och SHL har Arlbrandt gjort över 760 matcher samt över 650 poäng.