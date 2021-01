Linköping är tabelljumbo och törstar efter poäng.

Under torsdagskvällen tog de emot formstarka Leksand på hemmais, och efter en mållös förstaperiod small det.

LIF tog ledningen drygt tio minuter in i den andra perioden när Matt Caito satte sitt första mål för klubben.

”Ett mål som andas Linköping”

Med ett par minuter kvar av perioden kom också 2-0 – på ett minst sagt märkligt sätt.

Efter stor kalabalik framför Linköping-målet råkade Arvid Costmar styra pucken i eget mål.

– Vad är det som händer framför målet? Det är ett mål som andas Linköping just nu. Det är oturligt, olyckligt och smått komiskt, säger kommentatorn Peter Backe i C More.

Matchen pågår.