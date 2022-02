Otäcka tv-bilderna: ”Är hans ens kontaktbar?”

Foto: C More

Läskiga bilder utspelade sig under kvällens match mellan Leksand och Örebro.

I en närkamp landade gästernas Joel Mustonen på huvudet och fick ledas av isen.

– Är han ens kontaktbar? De måste in snabbare med folk vad väntar de på, frågade sig experten Staffan Kronwall i C More.