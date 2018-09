Otäcka skadan: ”Det är som ett äggskal”

Efter flera månaders väntan har SHL i dag haft premiär för säsongen 18/19.

I Karlstad kom HV71 att gästa Färjestad BK i ett hett klassikermöte.

Men premiären blev kortvarig för HV71:s Robin Figren.

Efter att ha åkt in i sin egen målvakt, Felix Sandström, kom Figren att skada sin näsa så pass allvarligt att han tvingades bryta matchen.

– Det ser ut som ett näsben som spruckit. Det är som ett äggskal i näsan, när det spricker så finns det inte ett ben i hela näsan. Det gör ont att köra in i målvakternas benskydd, säger Johan Tornberg i C More.

Mållös första period

Utan Robin Figren kom HV71 sedan att gå en tung match till mötes. Hemmalaget Färjestad öste på och skapade flera lägen för att göra mål, och när matchen var slut hade hemmalaget lyckats få in tre mål samtidigt som HV71 bara gjort ett vilket gav slutresultatet 3-1 till Färjestad.