Otäcka scener – han får bäras ut på bår

Efter en stark säsong med Timrå förra säsongen (22 poäng på 52 matcher) så värvades den 22-åriga backen Johannes Kinnvall till HV 71 inför den kommande säsongen.

Men just nu är det oklart huruvida Kinnvall kan spela HV:s SHL-premiär mot Rögle nästa lördag, detta efter en otäck händelse i fredagens träningsmatch mot Örebro.

Otäcka scener - Kinnvall utburen på bår

I den andra perioden avancerade Kinnvall framåt med pucken in i Örebros zon. ÖHK:s Stefan Warg klev fram och satte in en tackling på Kinnvall som flög handlöst in i sargen och blev liggandes på isen.

De andra spelarna insåg snabbt allvaret i situationen, spelet avbröts och medicinsk personal äntrade isen. Efter en stund la de Kinnvall på en bår och bar honom av isen.

Kinnvall fördes direkt till sjukhus för röntgen.

- Johannes har ont i nacken men är annars okej. Påväg till sjukhuset för röntgen, säger HV:s läkare Jonas Kalman.

Matchen pågår.