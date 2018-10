Otäcka bilderna - stjärnan knockad

Det var i den första perioden mellan Linköping och Timrå som den otäcka olyckan inträffade.

Alen Bibic hamnade i en närkamp med gästernas Patrik Blomberg och föll handlöst ner i isen. Bibic låg till synes orörlig på isen och matchen fick brytas i flera minuter när sjukvårdare kom in på isen.

– Tacklingen tar väldigt olyckligt. den tar olyckligt. Han åker rakt ner i isen, Bibic. Inga roliga scener, oj, vad otäckt. Ambulanspersonal är på väg in med bår, säger kommentatorn Jörgen Larsson i C More.

Bibic orörlig på isen efter smällen

Efter flera minuter kunde Bibic bäras av isen iförd nackkrage. Båda lagen stod ute på isen och applåderade Bibic då han fördes bort.

– Känslan är att Bibic för ett ögonblick fullständigt tappade medvetandet, säger Larsson.

Strax efteråt kunde Linköping ta ledningen genom Nick Sörensen.

Då chockade Timrå hemmalaget med två snabba mål på under en minut. Först genom Anton Wedin, sen genom Sebastian Collberg.

– Vi spelar knappt försvarsspel, vi ger ju bort pucken, säger LHC:s Eddie Larsson i första periodpausen.

Angående lagkamraten Alen Bibic:

– Klart att det är tråkigt. Jag lider med honom och hoppas på en snabb återhämtning. Jag tror att han var vid medvetande i slutet, men det såg rätt svart ut i början, säger LHC-kaptenen.

Matchen pågår och står 1-2.