Skellefteå och Luleå är inte de såtaste av vänner och rivaliteten mellan lagen är stor.

Under torsdagskvällen reste Luleå till Skellefteå för bortamatch. Väl där fick de en pangstart.

Robin Kovacs hittade luckan bakom Mantas Armalis i den första perioden, en period där Skellefteå dominerade spelmässigt.

Och i den andra jublade hemmalaget. Albin Lundin var sist på pucken som hamnade under Joel Lassinantti. Lundin signalerade för mål, men domarna valde att videogranska och blåsa av sedan pucken tagit i ribban.

I stället bjöd bortalaget på show bara minuter senare.

Luleå bjöd på drömmål mot Skellefteå

Jesper Sellgren hittade fram till Isac Lundeström som serverade Emil Larsson öppen kasse.

– Mycket fint, bara för mig att trycka dit den. Jag tackar och tar emot, säger Emil Larsson i C More.

Men det blev spänning.

Det ikoniska radarparet Joakim Lindström och Oscar Möller slog till i period tre. Lindström lättade fram pucken till Möller framför kassen som stötte in reduceringsmålet med dryga tio minuter kvar.

Men närmre än så kom inte Skellefteå, trots att de plockade Mantas Armalis och spelade med en extra utespelare sista minuten. Luleå höll undan och vann med 2-1 och är nu en poäng bakom serieledande Färjestad.

– Vi blir lite passiva och vågar inte spela ut i slutet. Men jag tycker vi löser det bra, vi offrar oss och spelar för varandra, säger Isac Lundeström till C More, som för dagen noterades för två assistpoäng.

Jimmie Ericsson skadad i derbyförlusten

Sedan kom nästa smäll för Skellefteå.

Jimmie Ericsson fick ledas av isen efter en duell med Joonas Jalvanti.

Ericsson stöp i backen efter beröring från Jalvantis skridsko.

– Jag vet faktiskt inte hur det gick, jag gick direkt hit. Jag får se när jag kommer in i omklädningsrummet, han kom inte tillbaka så vi får väl se. Hoppas det gick bra, säger tränaren Tommy Samuelsson till C More.