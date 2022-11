Otäcka bilderna: Bärs ut på en bår

Försteplacerade Växjö kom till hemmamatchen mot Linköping med fyra raka vinster i bagaget.

Åtta minuter in i första perioden såg det ut som att Linköping tagit ledningen. Men efter en lång videogranskning bedömde domarna att Ty Rattie gjort en medveten sparkrörelse för att få pucken i nät, och målet underkändes.

Filip Bystedt kunde se till att bortalaget ändå gick in i första periodvilan med övertaget, efter mål i den 14:e minuten. Även Bystedts mål videogranskades, men domarna ansåg att Markus Hännikäinen inte störde Adam Åhman i Växjö-målet.

Växjö kunde kvittera matchen, när Kalle Kossila slog in pucken mellan benen på Jesper Myrenberg fyra minuter in i andra perioden.

Ledningsmålet för Växjö kom i 33:e minuten via Jayden Halbgewachs.

Kellman ut på bår

Den tredje perioden inleddes med tråkiga bilder.

Växjö-spelaren Joel Kellman fick föras av isen på bår. Detta efter en tackling från Craig Schira, som resulterade i en dålig landning för Kellman.

– Jag undrar om Kellman kom fel in, snubblat, eller om tacklingen bara tog så illa. Men det är inte mycket som tyder på att Craig Schira gjorde något fel i den situationen, utan det var bara väldigt olyckliga omständigheter, sa C More kommentatorn Patrik Westberg om händelsen.

Spelare och domare kallade snabbt på sjukvårdspersonal. Strax därpå ropades det också på ambulanspersonal, och Hardy Haman Aktell kom åkandes med en bår.

Gustafsson tvåmålsskytt

Efter skadeavbrottet kom dubbla utökningar för Växjö, båda från Hugo Gustafsson, och slutresultatet blev 4–1 till hemmalaget.

– Första perioden är vi inte helt nöjda med. Men andra och tredje tycker jag är ganska bra, och det är skönt att vi kan ta tre poäng, säger Gustafsson i C More efter matchen.

22-åringen har nu gjort fem mål under den här SHL-säsongen.

– Det handlar väl om förtroende och lite självförtroende. Jag har fått spela mycket nu på slutet, och spelat med skickliga hockeyspelare i samma line. Jag försöker bara ta vara på det, och puckarna har börjat trilla in, så det är skönt att få bidra lite.

Angående Kellman har Gustafsson inget nytt att meddela.

– Vi har inte hört någonting. Det var väldigt läskigt, vi hoppas det går så bra som möjligt för honom.