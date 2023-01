Efter en mållös första period föll Växjö Lakers ihop i andra. Serieledaren släppte in tre mål mot nian Oskarshamn.

Inom loppet av sju minuter straffades Växjö av Jiri Smejkal, Johannes Salmonsson och Antti Suomela.

Bättre blev det inte i den tredje perioden. Där kom Oskarshamns fjärde och femte för kvällen, genom Jiri Smejkal och Myles Powell.

Brian Cooper reducerade men Antti Suomela svarade omgående.

Joel Persson om förlusten

Matchen slutade 6–1. Växjös tredje raka förlust.

– Vi måste bli skitigare om näsan, gå in framför kassen och störa deras målvakt ännu bättre. Det är där målen görs, säger Joel Persson till C More.

– Vi släppte in deras mål hyfsat enkelt och då tyckte de att det var jävligt kul att spela hockey, fortsätter han.