Oskarshamn vann första matchen på fem månader

Försäsong. Första matchen för både Oskarshamn och Linköping, 13:e mars spelades senaste matcherna.

Det märktes.

Det var en längtan, fart och energi som syntes från att domaren släppte pucken.

Och det smällde.

Ja, nu är hockeyn tillbaka.

Redan efter fem minuter var det två utvisningar och båda fick chansen i ett varsitt powerplay, men to inte vara på det.

Linköping pressade på rejält, men så fort Kim Strömberg blev utsläppt vände spelet och Jonas Engström kunde lura Lundström i Linköpingsmålet och lägga in ledningspucken.

Med två minuter kvar blev det gruff på riktigt, och starka reaktioner, när Broc Little, som minuten innan fick ta emot en smäll, knäade Filiph Engsund.

Men åtgärden blev bara två minuter.

Oskarshamn drog i väg

I mål fanns två debutanter, Niklas Lundström för Linköping (med erfarenhet från SHL när AIK var uppe) och Joe Cannata, succén från Björklöven ifjol.

Den förstnämnda hade det tuffare.

I andra perioden skulle nämligen hemmalaget utöka sin ledning inte en, utan två gånger och gå till pausvila med 3-0.

Jonas Engström satte sin andra puck för matchen, efter en styrning upp i nättaket från Philip Samuelssons slagskott.

Minuter senare stod John Dahlström helt rätt placerad och kunde lägga in en puck bakom Lundström.

Fullt i Oskarshamns utvisningsbås

Tredje perioden skulle direkt börja i uppförsbacke för gästerna från Linköping. Andrew Gordon visades ut efter att ha åkt på Cannata och det blev ännu ett boxplay.

Ungefär fem minuter in kom guldchansen att reducera, med fem mot tre i nästan två hela minuter.

Och det skulle bli värre.

Joe Cannata fick problem med hjälmen, tog av den under pågående spel, och fick en utvisning för ”delay of the game”.

Då kom målet, Patrik Lundh lämnades med utrymme framför kassen, kunde lägga in den bakom Cannata och till slut spräcka nollan.

Men sen sa kanadensaren stopp. Bland annat en stark räddning med en sidledsförflyttning och när Henrik Törnqvist hade öppen gata från högerkanten var det stängt.

Jan Ordos skulle även stänga matchen med ett powerplaymål i slutminuten.