Oskarshamn slog Djurgården borta

Med drygt sju minuter kvar av första perioden gick pucken i mål. Efter en galen passning i Djurgårdsförsvaret kunde Fredrik Olofsson förlänga till Nolan Zajac som satte 1-0 för IK Oskarshamn.

Kort därefter kvitterade Djurgården. På egen hand satte Sebastian Strandberg 1-1 i målvakten Joe Cannatas vänsterkryss.

Men innan första perioden var färdigspelad skulle Djurgården åka på ett avbräck. Michael Haga satte in en tackling som träffade Adam Janosik i hakan och dömdes till matchstraff för checking to the head.

Två mål på 46 sekunder

Det dröjde till slutet av den andra perioden innan ledningsmålet kom, och då rasslade det till ordenligt. Brian Cooper satte 2-1 för Oskarshamn och en frispelad Markus Modigs utökade sedan till 3-1 efter svagt agerande i Djurgårdens försvar. Två mål på 46 sekunder.

– Alldeles för enkla mål, vi har lite att jobba på inför sista perioden, säger Tobias Ekberg till C More.

Djurgården skulle också ta sig tillbaka. Reduceringen kom direkt i den tredje perioden. Tobias Björnfot åkte sig fri och hakades upp av Engsund. Straffslaget tryckte Jacob Josefson upp i krysset, lagkaptenens första mål för säsongen. Efter elva minuter kom kvitteringen signerad Dick Axelsson som var tillbaka efter avstängning.

”Vi måste bli bättre”

Men IKO svarade direkt – efter en blunder av hemmalaget. Engsund fick tag i Strandbergs passning på volley och kunde frispelad finta bort Svedberg i målet. 4-3 blev också slutresultatet.

Robert Ohlsson var långt ifrån nöjd med Dif:s insats.

– Nej herregud, vi måste bli bättre.

– Jag tror till och med i två mål att vi har pucken och passar Oskarhamns spelare så de blir fria, säger tränaren till C More.