Örebro vände sin negativa trend i en målsnål match mot Oskarshamn.

Segern satt dock hårt inne och Jonas Engström missade en gyllene chans att frälsa Oskarshamn med bara tre minuter kvar.

– Det måste vara omöjligt att göra mål om den inte går in, säger kommentatorn Patrik Westberg i C More.