Visst du vem David Sklenicka var i september? Det är möjligt.

Visste du vem David Sklenicka var i maj? Inte heller omöjligt.

Men innan dess?

För det var just i maj den tjeckiske backen presenterades som Brynäs nyförvärv. Då var han i full färd med att förbereda sig för ishockey-VM med landslaget, bland annat genom att spela Beijer hockey games i Stockholm.

Då hade han några veckor tidigare lämnat KHL och finska Jokerit efter den ryska invasionen av Ukraina, samt avslutat säsongen med Kärpät i Liiga.

– När jag skulle skriva på för en ny klubb så visste jag inte riktigt var jag skulle ta vägen. Jag visste att det skulle komma hit en massa toppspelare från KHL. Sen var det viktigt att få allt klart tidigt och det tog ju bara några veckor efter förra säsongen innan jag skrev på för Brynäs, förklarar Sklenicka.

”Det var tufft, jag blev stressad”

En som var med och lockade den flerfaldiga VM-spelaren till Gävle var hemvändande Anders Lindbäck.

– Jag fattade att det inte skulle bli mer spel i Jokerit och KHL. Så jag var mest ute efter att hitta en ny klubb. Då pratade jag med Anders som tyckte att jag skulle komma till Brynäs. Han pratade gott om klubben och efter att jag skrev på så fortsatte vi att höras nästan hela sommaren igenom.

Uppbrottet från Jokerit var, föga förvånande, inte friktionsfritt. Inte minst då han faktiskt hade spenderat tre raka säsonger i Finland och det tidigare nämnda KHL-laget. Men så klart även med tanke på omständigheterna efter den ryska invasionen.

Hur kände du när det var dags att lämna?

– Det var tufft för mig. Jag hade två år kvar på mitt kontrakt med Jokerit. Jag blev stressad över situationen där och då. Men sen var jag bara glad över att kunna åka därifrån och lämna ligan, säger han och förklarar:

– Alltså… varje säsong jag var där så hände det något. Första året kom covid. Andra året var det fortfarande covid och vi spelade alla slutspelsmatcher på bortaplan. Sedan kom kriget det tredje året. Så det var en frustrerande tid.

Den hårdföre backen i en dust med Linus Karlsson i Avicii arena i våras. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Hur ser du på att ett det finns spelare som fortsatt väljer att skriva KHL-kontrakt?

– Det är några tjeckiska spelare kvar där, några svenska… Hade man kontrakt före kriget så skulle man behöva köpa ut sig. Det är dyrt, man har knappt ett val. Det är en rik liga och man kan tjäna stora pengar. Sen är det upp till spelarna hur de vill bli bedömda någonstans... men jag kan inte vad som är rätt eller fel.

Du valde ändå att lämna själv…

– Ja... men när kriget bröt ut så tänkte jag inte på att stanna alls. Det handlade om att gå till Finland, Sverige eller Tjeckien. Så jag valde Sverige för att jag ville ha en ny utmaning efter tre år i Finland. Nu vill jag bara fokusera på hockey, säger han och fortsätter:

– För mig var det ett bra val att komma hit och nu vill vi uppnå bra saker ihop. Vi har ett bra lag och vi har höga mål. Jag ser framemot att uppnå de målen här. Nu hoppas jag att det blir en lugn säsong. Jag vill fokusera på spelet.

Men för att fokusera på just Sklenickas spel.

26-åringen har under säsongsinledningen lett Brynäs backsida rent spelmässigt. Trots hans axelbredd är det kanske inte en spelare som till synes är den allra mest verbala. Men på isen tar han plats.

– Jag känner ett par av spelarna och ledarna sen innan och det har underlättat att komma in i det.

Är självkritisk trots imponerande siffrorna

Hur har de första matcherna i Sverige varit?

– Det har känts bra. Men vi har haft en tuff start. Vi har inte vunnit så mycket utan förlorat nästan varje match... men vi vann senast och det var viktigt. Man vill bara fortsätta vinna då.

Och på den sedvanliga frågan, som nya SHL-spelare får gällande huruvida spelet skiljer sig mot övriga Europa, svarar Sklenicka följande:

– Det är verkligen tajt och defensivt. Alla åker så mycket skridskor, jobbar hårt och kämpar. Det är tufft... alla är bra tränade, starka och kan verkligen bjuda upp till kamp i varje byte. Det är inte lätt att göra mål och hitta bra offensiva spel. Men man får börja bakifrån med defensiven innan vi kan göra mål.

Han fortsätter:

– Det är en tuff liga och det är många uddamålsmatcher. Ett enda mål kan göra skillnad varje match. Så vi ska bara göra fler mål än motståndarna.

Sklenicka själv beskrevs innan ankomsten till Sverige som en defensiv back. Men i SHL har han visat upp sina offensiva kvalitéer. Han har stått för tre mål, fem assist och totalt åtta poäng på sju matcher. Det innebär att han parkerar på en andraplats i backarnas poängliga och som sexa i den totala poängligan.

Tittar man sedan i statistiken går det att se att han är en av de skottvilligaste backarna i ligan offensivt. Det har burit frukt i form av att han varit på isen vid 16 av Brynäs 19 mål hitttills.

Sklenicka under tiden i Montreal Canadiens farmarlag Laval Rocket i AHL. Foto: David Kirouac / TT NYHETSBYRÅN

Men han lägger också en stor vikt vid sitt defensiva spel och laget har släppt in en del mål.

– Tittar man på min statistik genom åren har jag inte gjort mycket poäng, typ 15 per säsong. Så det här är nytt för mig... jag måste lära mig hantera det bättre. Jag gör poäng nu, men är inte lika bra i egen zon. Det är ju därför jag är här. Jag är back och ska vara bra i defensiven, jag vill inte släppa till så många mål bakåt, säger han och suckar lätt.

Mikko Manner ger också Sklenicka stort förtroende. För under de inledande matcherna snittar han över 22 minuters speltid per match. Under ett par av de inledande matcherna låg han också runt 25 spelade minuter.

Det ställer också vissa krav på fysiken för att orka bibehålla en hög nivå på spelet under matcherna.

– Det största är att jag jobbar hårt under sommaren. Man måste vara vältränad när säsongen börjar. För under den har man inte mycket tid att ha så mycket konditionsträning. Man kan försöka hålla i styrkan och det man byggde upp under sommaren, säger han och fortsätter:

– De senaste säsongerna har jag stått och stampat lite när det blivit mycket matcher. Så då har man nästan förlorat muskelmassa under säsongen. Nu måste jag kunna bibehålla den.

Så charmar han publiken: ”Tränade inte på det...”

Något som är säkert är att publiken i Gavlerinken får valuta för pengarna med Sklenicka i Brynäslaget. Inte minst med tanke på de snart patenterade snurrfinterna han bjuder på när han står på blålinjen i offensiv zon.

– Snurrfinten är en bra fint, ha ha. Om man tappar pucken så finns chansen att motståndaren fäller dig för att pucken ändå är så långt från motståndaren. Den kan alltid öppna upp för en målchans eller öppna upp för en passning.

– Jag tränade inte på det i somras direkt ha ha, men det är en bra fint!

För att skapa mer utrymme till motståndaren?

– Ja, precis!

Hur ser du på förtroendet du får av Mikko?

– I varje lag har man olika roller. I bland spelar man PP, i bland inte. I landslaget har jag en defensiv roll. Då hade jag inga möjligheter att göra mina snurrfinter ha ha. Det handlar om var tränarna vill ha dig. En annan tränare än Mikko kanske hade haft mig i en annan roll.

Men en sak går att slå fast: David Sklenicka själv ser hellre att hans Brynäs kniper en hög placering i tabellen än att han gör det i poängligan innan säsongens slut.

– Det spelar ingen roll vem som gör mål eller assist utan att vi tar poäng som lag. Vi vill vara ett topp sex-lag så vi har mycket jobb kvar att göra. Men jag tror att vi kommer vara där efter 52 omgångar, avslutar han.

