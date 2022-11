Smällen kom i mitten av den andra perioden när Frölunda ledde med 1-0. Linköpings Broc Little skulle vända om i mittzonen när Frölundas Andreas Borgman satsade stenhårt. Ben mot ben – och Little blev liggandes en stund på isen samtidigt som det blev tjafs mellan de andra spelarna. Efter en stund kunde LHC-profilen haltandes ta sig ut i omklädningsrummet med hjälp av två ledare.

Frölunda fick spela med en man mindre i fem minuter och Andreas Borgman fick matchstraff.

– Inte världens mest respektfulla tackling. Det ser verkligen ut som att den tar knä mot knä och det ser inte bra ut. Jag har svårt att se att han (Broc Little) spelar på ett tag, det tillhör inte hockey riktigt. Det är olyckligt, på en av våra bästa spelare också. Det är oacceptabelt, säger Jonas Junland till C More efter den andra perioden.

Broc Little: Knä mot knä är aldrig bra

Expressen fick en kort pratsund med Broc Little efter matchen och på frågan hur det är med knät svarar han:

– Jag är inte säker än och vi ska kolla på det i morgon. Det är inte bra men förhoppningsvis har jag klarat mig undan det allra värsta. Vi får se.

Hur upplevde du situationen?

– Olyckligt, knä mot knä är aldrig bra. Jag tror inte att det var avsiktligt, han kommer in aggressivt men båda försöker spela, det är som det är, otur för min del. Jag tycker inte att det var fult spel, säger Broc Little.

Andreas Borgman ville inte kommentera situationen och matchstraffet.

Hemmalaget gjorde annars en stark förstaperiod och Patrik Carlsson skickade in 1-0 bakom Marcus Högberg i LHC-kassen.

– Joel (Lundqvist) pillar fram pucken och min första tanke är att hitta någon som kommer, men jag får kliva in en liten bit och försöker få på ett dolt skott. Målvakten kommer ganska bredbent och jag försöker dra den mellan benen, det var skönt, säger Carlsson till C More.

”Vi har något väldigt bra på gång”

Linköping tryckte på i tredje perioden och till slut kom utdelningen. Ett snyggt anfall som Christoffer Ehn klappade in bakom den annars storspelande Lasse Johansson i Frölundas mål. Men hemmalaget svarade direkt genom Jacob Nilsson som elegant snärtade in 2-1.

– Det var på tiden, det var väldigt skönt. Jag har skjutit en del här i kväll, säger Nilsson till C More.

Linköping satsade allt på ett kort i slutet och tog ut Marcus Högberg för att få spela med en man mer. Det straffade sig – och Nicklas Lasu prickade in 3-1 i öppen kasse.

– Vi har något väldigt bra på gång. De sista omgångarna har vi spelat solitt och tajt och det har varit bra målvaktsspel. Och samtidigt vill man bjuda hemmapubliken på lite mål, säger Jacob Nilsson.