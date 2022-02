Oroande bilderna – jättelöftet leds av

Under SHL-matchen på Hovet mellan Djurgården och Luleå råkade hemmalagets William Eklund ut för en rejäl smäll i början av den tredje perioden.

I ett försök att hugga på en puck framför Luleå-målvakten Lassinanttis bur trycktes Eklund i stället in i den med huvudet först. Dessutom såg det ut som att han också träffade en del av Lassinanttis mask.

Efter den rejäla smällen blev han liggandes på isen under en längre tid innan han kunde ledas av rinken av läkare.

Några minuter senare sågs Eklund ta sig ut mot omklädningsrummet för egen maskin efter att ha tittats till i båset.

Djurgården vann till sist med 5-4 efter straffavgörande. I en intervju med C More efter matchen fick tränaren Joakim Fagervall fråga om hur Eklund mådde efter incidenten.

– Jag vet faktiskt inte hur läget är.

Senare under kvällen kom beskedet till C More att Eklund fortsatt var kvar hos Djurgårdens egna läkarteam och inte behövt söka annan vård.

Texten uppdateras.