Åslund matchhjälte – tangerade rekord

SHL präglas just nu av inställda matcher efter coronautbrott i flera av lagen.

Men lite hockey skulle trots allt spelas under torsdagen, bland annat mötet mellan Örebro och Färjestad.

Ett hemmalag i Örebro som haft problem med målskyttet sedan man gått mållösa från de två senaste matcherna. Inte heller spelet i numerärt överläge har fungerat på senaste tiden, och det skulle inte bli bättre nu heller.

Färjestad öppnade målskyttet när man i spel fyra mot fem kunde ställa om, och efter videogranskning blev Gustav Rydahls 0-1-mål godkänt.

Gästerna från Karlstad kunde också utöka ledningen innan öppningsperioden var över genom Mikael Wikstrand.

Men den första periodens höjdpunkt skulle inte handla om något av målen, utan i stället om Dominik Furch som stod för en monsterräddning tidigt i matchen när han förhindrade Örebro från att ta ledningen.

Färjestad utökade - efter omdiskuterat mål

I den andra perioden fick Örebro två chanser tätt inpå varandra att bättra på sin statistik i numerärt överläge, men i stället skulle det efterlängtade målet komma strax därefter när Oliver Eklind kunde trycka in reduceringen efter en målvaktsretur.

Därmed var det match igen i Behrn Arena.

Örebro var också spelförande efter målet och var det lag som skapade mest målchanser.

Men Färjestad skulle i stället utöka, efter en omdiskuterad situation som hemmapubliken inte var särskilt nöjda med. Per Åslund skickade en puck mot mål, som styrde på en hemmaförsvarare för att sedan toucha (?) klubban på Jacob de la Rose vilket skulle inneburit hög klubba.

Domarnas beslut på isen stod sig dock efter ytterligare en videogranskning och Färjestad hade 1-3 efter att Per Åslund stått för sin tredje poäng i matchen. En match där Åslund dessutom tangerade rekordet i antalet gjorda matcher för Färjestad.

– Det känns ju häftigt så klart, peppar peppar så hoppas jag att det blir match på lördag, säger Åslund om det tangerade rekordet.

Färjestad höll undan och vann

I den tredje perioden fick Örebro återigen chansen i numerärt läge, men efter att man slagit pucken till icing och där spelet inte funkat hördes det spridda burop från läktarplats.

Men kanske blev det en väckarklocka för Örebro, för med sex sekunder kvar av samma powerplay drog Robin Kovacs till och bröt den dystra sviten i powerplay. Kovacs som i afton gjorde sitt 100:e framträdande i Örebro.

Örebro fick fler chanser i numerärt överläge, men när man jagade kvittering blev i stället Linus Öberg utvisad sedan hans hjälm gått sönder.

Örebro kom aldrig närmare, och Färjestad kunde hålla undan och vinna med 3-2 på bortais.

– Vi behöver inte göra det så snyggt, vi kan chippa ut pucken och spela lite enklare ibland. Vi tar små steg hela tiden, det tycker jag vi gjort sen i november. Vi vinner när vi samtidigt kanske inte spelar hundra procent, säger matchhjälten Per Åslund till C More efter matchen.

Se höjdpunkter från SHL