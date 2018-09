Örebro var seriens hetaste lag under de inledande minuterna av SHL-säsongen. Laget slog till med säsongens allra första mål, när Jere Sallinen tryckte in 1-0 borta mot Mora efter drygt fyra minuter.

Första perioden slutade i kaos, när två spelare i vardera lag blev utvisade.

I början av den andra perioden blev Örebros stjärnförvärv Aaron Palushaj utvisad – men laget förvaltade det numerära underläget på bästa sätt när Linus Andersson skickade in 2-0 från backposition en minut senare.

Men Mora kom igen kort senare när Mathias Bromé skickade in reduceringen.

Örebro vann mot Mora i premiären

Inte långt därefter hade Örebro utökat ledningen. Palushaj startade en kontring och sköt i väg pucken som seglade upp i luften över en ställd Christian Engstrand i Mora-målet.

Desperata Mora-backar åkte fram till målet för att försöka rädda upp situationen, men Tom Wandell var snabbast fram och tryckte in pucken i mål till 3-1.

Mathias Bromé såg till att matchen levde ända in i slutet, när han styrde in 3-2 med fyra minuter kvar att spela – men Anton Hedman stängde matchen när han skickade in 4-2 i öppen kasse.

– Det var en bra match, tycker vi. Vi får mål i rätt tillfällen också, 3-1 kommer lägligt så att de slipper få momentum på hemmaplan, säger Örebro-tränaren Niklas Sundblad i C More.