Örebro vann stort i första åttondelsfinalen mot Brynäs

Ett steg närmare kvartsfinalplatsen stod på spel när Brynäs tog emot Örebro i den första åttondelsfinalen på lördagen.

Hemmalaget startade bäst när Linus Ölund skickade in 1-0 i den första perioden.

Men därefter var det väldigt mycket Örebro.

Emil Larsson kvitterade i mitten av den andra och knappa minuten senare hade Rodrigo Abols vänt tillställningen till gästernas fördel.

Abols hade för övrigt en bra kväll i Monitor ERP Arena.

Den lettiske stjärnan noterades för fyra mål och två assist när Örebro till slut vann med 7-2.

Rodrigo Abols hade show mot Brynäs

När Abols spelat fram Linus Öberg till 5-1 började delar av publiken att lämna arenan.

– Nu drar publiken, säkert några hundratal som går mot utgången, sa kommentatorn Lars Lindberg i C More.

Brynäs tränare Mikko Manner var nedslagen efter förlusten.

– Det var en misslyckad kväll för oss. Men siffrorna spelar ingen roll just nu. De var bättre i dag, säger han i C More.

Rodrigo Abols:

– Jag vet inte vad jag ska säga. Det är slutspelshockey, jag älskar det. Det krävs inte mycket för att motivera mig, så mycket står på spel.

Nu kan Örebro säkra avancemang till kvartsfinal på måndag, då lagen ställs mot varandra i Behrn arena. Skulle Brynäs vinna den matchen väntar en tredje och avgörande åttondelsfinal på tisdag, också den spelas då i Örebro.