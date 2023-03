Det svängde fram och tillbaka mellan Örebro och Rögle. Inför slutminuterna var ställningen 3–3 och mötet gick mot förlängning.

Då skickade Mathias Bromé i väg ett skott som till slut letade sig in över mållinjen. Rögle-målvakten Calle Clang famlade med pucken som studsade via Clangs rygg in i mål.

– Jag tänkte att jag kan väl dra en ”rackabajsare” där, och det gick ju bra, säger Bromé till C More.

Målet gav samtliga tre poäng till Örebro – som därmed säkrar en kvartsfinalplats.

Örebros övriga mål gjordes av Marcus Hardegård gånger två och Rasmus Rissanen, medan Adam Edström, Michael Kapla och Dennis Everberg nätade för Rögle.