Örebro nollades igen – Växjö vann: ”Dåligt”

I den senaste matchen, hemma mot Brynäs, blev Örebro nollat. Den här gången satte lagets spelare avtryck genom att besöka utvisningsbåset vid inte mindre än tre tillfällen under den första perioden.

Örebro höll emot under två av de numerära underlägena, men sedan blev det tredje gången gillt för Växjö. Joel Persson gled in i slottet och direktsköt 1–0 på lagkamraten Olle Lycksells passning.

– Den sitter rätt bra i första krysset, det var skönt, sade Persson till C More i den första periodpausen.

Tunt på backsidan

Örebro avslutade den andra perioden med ett antal starka byten i anfallszon, men Växjös målvakt Adam Åhman tog puckarna som kom emot honom.

– Vi steppar upp där i slutet, vi får ta med oss det till tredje perioden så ska vi nog få in några puckar, sade Örebros forward Linus Öberg till C More inför slutperioden.

Efter två perioder löd kalla fakta att närkingarna spelat 100 minuter SHL-ishockey utan att ha lyckats göra mål.

Faktumet att Växjö endast hade fyra backar från A-laget till förfogande indikerade möjligen att tiden talade till Örebros fördel. Men det blev inte så.

Storspel till ingen nytta

Ett kvitteringsmål hängde i luften under inledningen av den tredje perioden, men i takt med att matchklockan tickade på såg Växjös spelare ut att bli allt mer rika på energi. Örebro öppnade upp sig bakåt, vilket tvingade Jhonas Enroth till storspel i målet för att hålla sitt lag kvar i matchen. I ett sista försök att bryta måltorkan tog tränaren Niklas Eriksson Enroth av banan, men Joel Perssons powerplaymål i den första perioden blev matchens enda.

SHL-ishockeyn tar nu paus fram till trettondagen. Växjö tar då emot serieledande Rögle på hemmais medan Örebro gästas av nästjumbon Timrå.

