Örebro förlorade igen – passeras av HV71

Två lag som kom in i matchen med förluster i rumpan, Örebro med tre raka och HV 71 föll senast i smålandsderbyt mot Växjö och sågade sig själva rejält.

– Det är besvikelse efter matchen när vi inte kommer upp i nivå i de här riktigt viktiga matcherna som är. De här poängen är livsviktiga och vi har ju verkligen häng på topplagen, besvikelse över att vi inte kan leverera, och då är det på både lagnivå och individnivå, sa tränare Nicklas Rahm efter matchen.

Inför matchen låg Örebro på en sjunde plats med HV 71 jagandes bara två poäng bakom.

Och det syntes direkt att inget av lagen ville tappa poäng, med ett avvaktande spel från båda sidorna.

HV 71 tog ledningen

Men det var hemmalaget som tog ledningen i powerplay – en spelform de lyckats göra mål i åtta av de nio senaste matcherna. Ikonen med förarbetet hittade snett inåt bakåt till Camara som avslutade direkt in bakom Furch i Örebromålet.

Efter paus inledde HV 71 klart bäst och de första sju minuterna var det mycket hemmalaget som kom till lägen och spenderade tid i offensiv zon.

– På något sätt tycker jag att vi ger dem lite för enkla mål här i tredje perioden, jag tycker att vi är det bättre laget i fem mot fem. HV vinner matchen i special teams, de gör två mål i powerplay. Jag tycker ändå vi gör en bra match, vi bör vinna den här matchen men det krävs lite mer just nu. Vi får inga enkla mål, utan får kämpa för målen. Sen ger vi dem lite för enkla mål, säger Örebros tränare Niklas Eriksson till C more.

Men ett kontringsläge var det enda Örebro behövde för att kvittera matchen.

Ludvig Rensfelt blev målskytten, men pucken hittade in via Lias Anderssons ben efter att Rensfelt gått kökvägen och lyft in pucken framför mål.

Sen vände matchbilden och gästerna skapade mycket framåt i stället, där bland annat Mathias Bromé var framme med några lägen.

Örebro föll för fjärde gången i rad

Men det var HV 71:s match. Mindre än sex minuter in fick de en ny möjlighet i numerärt överläge och från samma position som Camara gjorde första målet slog de till igen – denna gång genom Simon Önerud.

Powerplay, som har varit en svaghet hos HV 71 har nu vuxit rejält och i de nio senaste matcherna har de gjort mål i den spelformen i åtta.

– Det har inte varit bra tidigare så det är skönt att vi har det med oss nu, skönt att det ger utdelning. Det gäller att fortsätta jobba hårt, det är ingenting som kommer gratis utan det är hårt jobb och mycket snack som ligger bakom det, säger målskytten Önerud till C more.

Fem minuter senare kom utökningen, genom Linus Fröberg, efter en rejäl bjudning från Örebrobacken Aaron Irving.

Men Irving fick revansch.

Med 25 sekunder kvar, när det var spel i sex mot fem och öppen kasse, fick han i väg ett dragskott som träffade precis rätt in i mål.

– Det är klart att det blev lite nervöst, men jag tycker det är starkt av oss att gå ut i tredje och ta ledningen igen sen hålla det, säger Simon Önerud.

Men där tog det stopp och HV 71 tog alla tre poäng.