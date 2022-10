Förra veckan var minst sagt en vecka som gick i segerns tecken för Niklas Erikssons lag.

Även denna vecka har Örebro fortsatt att vinna. Så pass att laget hade fyra raka segrar med sig inför bortamötet med Växjö.

Väl där var det också gästerna som tog ledningen i den första perioden. Detta genom backen Kristian Näkyvä. Den ställningen stod sig sedan perioden ut.

– Jag hade tur, den studsade bra... men jag tar det, sade målskytten själv till C More.

”En jättetuff bortamatch”

Väl i mellanakten kvitterade sedan Växjö genom Manuel Ågren. Därefter gick det dock bara 1.40 innan Örebro återtog ledningen. Målskytt blev Linus Öberg framspelad av Leo Carlsson och Philip Holm.

Ställningen stod sig sedan perioden ut och det var Örebro som dessutom utökade sin ledning i period tre. Emil Larsson, som förra veckan stod för ett hattrick, fick då nätkänning. Detta innan han själv haltade ut i båset i slutsekunderna.

Därefter höll de undan, vann och de återfinns fortsatt i toppen av den haltande SHL-tabellen. Enligt C More var det också Örebros första seger i Vida arena på över fyra år. För Växjös del åkte de också på en skadesmäll när Joel Kellman tvingades utgå sent i matchen.

– Det är en jättetuff bortamatch. Vi gör en stabil match, det är skönt att komma härifrån med tre poäng, sade Philip Holm till C More.

På lördag väntar Timrå för Örebro.

