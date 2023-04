Örebro var stundtals hårt tillbakapressade i den första semifinalen borta mot Skellefteå AIK. Oskar Nilsson gjorde 1-0 till hemmalaget efter drygt halva första perioden. Precis innan periodpausen reste sig Örebro.

Rasmus Rissanen kvitterade med 14 sekunder kvar av den första perioden.

I den andra fortsatte Skellefteå att dominera. När Örebros målskytt Rasmus Rissanen åkte ut två minuter för fasthållning efter fyra minuter behövde Oscar Möller bara 40 sekunder på sig i numerärt överläge att göra 2-1.

Men precis som i första perioden kom Örebro tillbaka.

Den här gången genom jättelöftet Leo Carlsson, 18. Carlsson var pigg redan i den första perioden. Och halvvägs in i matchen tryckte han in 2-2 bakom Linus Söderström efter att lagkamraten Linus Öberg snappat upp en lös puck i Skellefteås zon och serverat Carlsson ett drömläge framför målet.

– Det är ett av de märkligare målen jag sett, säger C Mores Lena Sundqvist.

Örebro vinner första semifinalen

I den tredje perioden stod matchen och vägde, och då klev Leo Carlsson fram igen. 18-åringen stod för en vacker framspelning när Linus Öberg gjorde 3-2 till Örebro med fem minuter kvar att spela.

– Det är en bra passning och Leo kommer med bra fart, gör sin grej och hittar Milton som hittar mig och plötsligt är det öppet mål. All heder till dem, det är ett snyggt mål, säger Linus Öberg till C More.

Därefter stod Jhonas Enroth för en jätteräddning innan Örebro kunde punktera matchen med två mål i öppen kasse.

– Skönt att vinna första matchen. Men det är fyra matcher som gäller fortfarande. Mycket jobb kvar, säger Linus Öberg.