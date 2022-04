Luleå var på jakt efter en andra raka seger i SM-kvartsfinalserien mot Örebro.

Men väl i Behrn arena så var det först hemmalaget som såg ut att vara lite illa ute. Bland annat då de drog på sig ett lagstraff tidigt i matchen, men som inte resulterade i något mål.

– Klantigt av mig att hoppa in som fel gubbe, men vi kom in i matchen sen. Jag kanske var lite överladdad och sugen, säger Emil Larsson i C More.

Det dröjde i stället hela vägen till den andra perioden innan det föll något mål.

– Vi måste göra mål, var Juhani Tyrväinens uppmaning till sitt Luleå inför perioden.

Omark hyllar lagkamraten

Väl där var det Linus Omark som, efter en soloprestation, spelade fram Pontus Andreasson till 1–0. Precis som i den första kvartsfinalen.

Det var också ställningen efter 40 spelade minuter.

– Jag brukar tjata på gubbarna att vi ska få längre anfall. Det fick vi där och Ponta får till ett jätteskott. Det blev perfekt, sade Linus Omark om målet.

Väl i period tre kvitterade Robert Leino för Örebro till 1–1 och förlängning väntade.

Då satte Luleå i gång ett smått otroligt bombardemang av Jhonas Enroth i mål. Men den tidigare landslagsmålvakten stod emot samtidigt som Örebro gick på knäna.

”Enroth är som en vägg”

Därefter hyllade Luleås Oscar Engsundh motståndarmålvakten efter den första förlängningsperioden.

– Vi får inte in pucken, Enroth är som en vägg där ute. Men det gäller att hitta luckorna, sade Engsundh.

– Det är två mot noll-lägen och det bara radas upp chanser, sade C More-experten Petter Rönnqvist.

Och det var också hans storspel som blev nyckeln.

För till sist, i period fem, den andra i förlängningen kom målet för Örebro. Då var det Emil Larsson som efter totalt 80.49 skickade han in pucken i mål bakom en överrumplad Joel Lassinantti.

– Det är jäkligt skönt att den går in. Grymt, sade matchvinnaren i C More.

2–1-segern för Örebro innebär att ställningen är 1–1 i matcher.

