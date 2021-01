Önerud sänkte Leksand med dubbla (!) straffmål

Matchens målskytte i Tegera arena mellan Leksand och HV71 inleddes när Axel Holmström tryckte in pucken från nära håll.

Det gjorde han med två minuter kvar av den första perioden men Leksand kvitterade omgående när Peter Cehlárik gjorde sitt 18:e mål för säsongen.

I den andra perioden gick bortalaget ifrån igen.

Filip Sandberg styrde in 1-2 i powerplay och Simon Önerud skickade in 1-3 när Janne Juvonen i Leksands mål var ur position.

HV71 vann på straffar mot Leksand

Men Carter Camper reducerade för Leksand och i den sista perioden och det sista målet under ordinarie tid kom från Martin Karlssons klubba när han styrde in kvitteringen till 3-3, tre minuter in i den sista perioden.

Förlängningen blev mållös och i straffläggningen var HV71 starkast när Simon Önerud gjorde två mål. Det avgörande målet kom efter några snabba dragningar framför Janne Juvonen i Leksands kasse.

– Jag tycker att vi som lag står för en solid insats. Det kändes som att vi tog med oss tredjeperioden från förra matchen mot Leksand. Jätteskön lagseger tycker jag, säger HV-målvakten Markus Svensson i C More efter matchen.

Karlberg: ”Behöver fler som är med och kör”

Leksands assisterande tränare Mikael Karlberg tycker inte att hans lag var på hugget när matchen startade.

– Jag tycker det är dåligt spel i två perioder som gör att vi hamnar i en sits att vi behöver jaga, säger Karlberg i C More.

– Är man inte påställd direkt hamnar man på efterkälken. Om man ska hårdra det har vår förstakedja haft en period där de inte varit på topp men i dag är de med och kör. Vi behöver fler som är med och kör också.