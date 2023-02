Att Rögle länge har letat efter en forward att förstärka laget med är ingen hemlighet. För två dagar sedan kunde vi avslöja att klubben gjort klart med Simon Hjalmarsson.

Nu är det officiellt att han anländer till Rögle. Forwarden lånas in säsongen ut och är spelklar redan i kvällens match mot Skellefteå.

– Det känns väldigt kul att vara tillbaka. Desto närmare Ängelholm jag kom, desto större leende blev det på läpparna. Klart att jag är glad över att få komma hit och avsluta säsongen här. Förhoppningsvis ska det bli en lång vår, säger han till klubbens hemsida.

Rögle har haft flera nyckelspelare skadade där Dennis Everberg missat halva säsongen och är fortsatt ett frågetecken. Riley Sheen har ådragit sig en fraktur och missar flera veckor.

”En spelare på väldigt hög nivå”

Hjalmarsson, som spelade i Rögle säsongen 2009/10 och som tillhörde Frölunda innan han lämnade Sverige, är därför ett välkommet tillskott i truppen. Han kommer från det finska laget Vasa Sport där han gjort 42 poäng under säsongen.

– Jag känner Simon ganska bra genom att både ha spelat med och mot honom under några år. En spelare som fortfarande spelar på en väldigt hög nivå och som kommer in med mycket erfarenhet. Jag är väldigt exalterad över att få in Simon under resten av säsongen, säger sportchef Chris Abbott till klubbens hemsida.

Inför slutspurten av grundserien har Chris Abbott också hämtat in Valtteri Viljanen.

