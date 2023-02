Med bara en vecka kvar till hockeyns deadline för övergångar kunde Expressen på tisdagskvällen avslöja att Carter Camper lämnar Leksand.

Dagen efter bekräftar klubben nu nyheten. Stjärnan lämnar omedelbart och avslutar säsongen i schweiziska Zug, som också har presenterat nyförvärvet.

– Leksands IF och Carter Camper har valt att avsluta samarbetet. Vi har tittat på olika lösningar in i framtiden med tanke på att vi nu närmar oss deadline för övergångar. I den uppkomna situationen har det också funnits en önskan från Carter och hans representanter att ges möjligheten till att få spela någon annanstans, säger Leksands sportchef Thomas Johansson och fortsätter:

34-åringen har spelat 146 matcher i Leksand och varit en av klubbens poängbästa spelare under sina tre säsonger i klubben.

– Efter en sportslig utvärdering, både i närtid och framtid, har vi gemensamt med Carter kommit fram till att skiljas här och nu är den bästa lösningen för båda parter. Leksands IF vill rikta ett stort tack till Carter Camper, önska honom och hans familj all lycka in i framtiden och verkligen belysa Carters betydelse för Leksands IF under vår etablering i SHL.