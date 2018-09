Nykomlingen Timrå tar ÄNNU en skalp

Färjestad har av många tippats som tänkt guldkandidat inför säsongen.

Men det har börjat trögt.

Efter premiärsegern mot HV 71 har FBK nu inkasserat tre raka förluster efter att ha snuvats på konfekten av Timrå under torsdagskvällen.

En match där Timrå dominerade skottstatistiken skulle dock utdelningen dröja. Med bara sju och en halv minut kvar gjorde Sebastian Collberg sitt andra mål för säsongen bakom Markus Svensson.

”Det går troll i det”

Svensson åkte sedan ut ur kassen och Färjestad pressade på med en utespelare till under sista minuten av perioden, men förgäves.

Segern var Timrås andra för säsongen – den första kom mot regerande mästarna Växjö Lakers. Ännu en skalp för klubben, alltså.

– Vi vinner rättvist, konstaterar matchvinnaren Sebastian Collberg i C More.

– Vi gör inga mål i dag utan där behöver vi skapa hetare lägen för att få utdelning. Det går lite troll i det just nu, men skam den som ger sig. Det är bara att gå på det igen, summerar Färjestads tränare Johan Pennerborn i C More.

