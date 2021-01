Hyllningen: ”Ett av de bästa lag jag spelat i”

Växjö har förstärkt med två nyförvärv de senaste veckorna.

Backen Christian Folin, som blev avstängd i debuten – och missar två matcher.

Och Brendan Gaunce, kanadensaren som fått gå in med Richard Gynge och Robert Rosén i andrakedjan.

Han debuterade i hemmamatchen mot Rögle, men målet kom i andra omgången borta mot Leksand när Växjö tog ledningen.

En fin passning från backposition a la Miika Koivisto som var enkel för Gaunce att styra in.

Växjö hade ledningen fram till att det var mindre än två minuter kvar av den första perioden då Jonas Ahnelöv kvitterade.

Han serverades passningen, höll pucken och lurade Växjöförsvaret för att pricka in pucken.

Ledningsmålet kom sent i tredje

Andra perioden blev desto mindre händelserik, med bara ett numerärt överläge för Växjö och ett avvaktande spel.

Det var defensivt stängt åt båda hållen och målsnålt.

Inte ens när Jon Knuts fick fram en straff kunde Leksands Marek Hrivik överlista Erik Källgren och resultatet stod sig.

Målet kom i stället från Växjö och Richard Gynge, när det återstod cirka tre minuter. Han lämnades ensam på bortre stolpen och Andrew Calof såg det, prickade rätt och tillsammans överlistade de Juvonen i Leksandsmålet.

– Det var skönt att vi kunde vinna den här matchen. Det var ett ställningskrig den här matchen och det var skönt att vi fick in 2-1 i slutet där och att vi verkligen krigade som ett lag och bet ihop sista sekunderna, säger matchvinnaren Richard Gynge till C more.

Det blev även slutresultatet och Växjö fick med sig alla tre poäng.

– Man vill inte säga för mycket men det här är ett av de bästa lagen jag spelat i, jag hoppas på en lång vår, säger Gynge.