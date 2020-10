Coronakaoset i Linköping HC har inte undgått någon. Senaste veckan har fler och fler fall konstaterats och i måndags bekräftade klubben att 24 personer med arbetsuppdrag i och kring herrlaget drabbats av covid-19.

Djurgården och Skellefteå har också haft vissa sjukdomsfall, men inget lag är i närheten av att ha en sådan utbredd virusbild som LHC.

Först kunde klubben varken förklara när och hur smittan accelererat, men när SportExpressen når sportchefen Niklas ”Pajen” Persson har ledningen gjort en gedigen konsekvensanalys.

Patient X har identifierats och en specifik resa pekas ut som orsaken till spridningen.

Bortamatchen i Skellefteå 17 oktober.

– Vi reste tätt ihop, åkte buss länge och bodde med varandra. Allt är gjort utefter de restriktioner som finns, men det hjälpte inte för sjukdomen spred sig snabbt i gruppen. Vi har också spelare som inte har symptom alls som testats positivt, det är det läskiga i allt. Det är vår stora utmaning, att spelare och människor i omvärlden kan bära på smittan utan att uppvisa symptom.

Vet vem som drabbades först

Persson vill inte namnge vilken spelare som ådrog sig viruset först.

– Nej, men vi vet vem av spelarna som drabbades först. Han måste ha fått det någonstans ifrån, vi drar i lite trådar för att ta reda på hur och vi har några funderingar kring det.

Du säger att ni har funderingar, vad betyder det?

– Vi pratar om det och försöker analysera hur det tog fart.

Vad är er teori nu?

– Än så länge blir det bara gissningar, då väljer jag att inte kommentera det. Vi har ett antal olika scenarion över hur det kan ha startat, men det är främst en medicinsk fråga som vår läkare kan svara på, som när smittorisken är som störst och hur länge man smittar.

Patient X, om vi ska kalla honom så, visade han några symptom när ni gav er i väg på roadtrippen till Skellefteå?

– Nej, inga alls.

Hur mår de personer som lever med viruset just nu?

– Under omständigheterna mår alla bra. Majoriteten har lindriga symptom, så i det vardagliga livet mår alla bra. Sedan vet vi inte hur det kommer påverka träning och prestationer på isen. Vi får ta det steg för steg och vi har en plan för hur alla smittade spelare ska komma tillbaka, det liknar en hjärntrappa. Det påbörjas i dag.

Räcker det att pausa herrarnas verksamhet till torsdag?

– Det tror jag. Alla kommer inte kunna vara med på torsdag, men vi kommer kunna bedriva någon typ av verksamhet då. Träning helt enkelt, för de som kan vara med. Jag skulle tippa att vi kan vara 10-15 stycken med reservation för hur alla svarar på de första testerna. Vi går inte ut på is om de inte svarar väl på testerna.

Senaste matchen LHC spelade i grundserien, borta mot Skellefteå. Foto: OLA WESTERBERG / BILDBYRÅN

SHL:s sportchef Johan Hemlin hade i söndags möte med samtliga medicinska team i ligan. Där utbyttes delvis erfarenheter och tankar kring coronaviruset, men parterna diskuterade även hur klubbarna arbetat för att förhindra utbrott.

Hemlin hävdade bestämt – i en artikel med SportExpressen – att alla föreningar skött sig utefter det medicinska protokoll som SHL förhåller sig till.

Trots den massiva spridning LHC upplevt menar Niklas Persson att klubben med facit i hand inte hade kunnat göra något annorlunda.

Så här beskriver han händelseförloppet under de kritiska dagarna för en dryg vecka sedan:

– På söndag kväll var det inte många spelare som var drabbade. Det tog fart måndag-tisdag. Vi hade måndagen ledig när vi kom hem. Då visade några spelare upp symptom, men de rapporterade inte det under måndagen. Deras första tanke var inte att de hade corona, utan att det var en förkylning, men de spelarna stannade hemma under måndagen, men de testades när vi återsamlades under tisdagen och då stod det klart att de var smittade, säger ”Pajen” och fortsätter:

– Alla spelare har testats vid uppvisade symptom och ingen har släppts in i hallen. Vi stängde ned efter tisdagen, så fort vi märkte att det började ta fart.

”Förstår att medierna drivit frågan”

Oförutsedda coronautbrott påverkar inte bara spelschemat, det rubbar också träningsvardagen och klubbarnas förberedelser.

Något som kan skapa ojämlika tävlingsförhållanden.

Niklas Persson uttrycker det som att LHC ”hade tur i oturen” att de drabbades så kraftigt i närhet till ett landslagsuppehåll, men att andra lag kan få betydligt tuffare utgångslägen om viruset sprids närmare februari-mars då streckstrider, slutspel och kvalmatcher ska spelas.

Denna diskussion har fött åsikter som att ligorna borde stänga för nedflyttning då säsongen 20/21 inte kommer bli en rättvis sådan.

Persson har följt rapporteringen i tidningarna.

– Det är en väldigt svår fråga. Jag förstår att diskussionen kommer upp och att medierna drivit frågan. Det är också en diskussion som ska finnas, tycker jag, för det är en väldigt speciell säsong. Säg om en klubb drabbas i mars när streckstrider eller slutspel eller kval ska avgöras... där hade inte jag velat hamna. Det hade inte känts bra.

Kommer du driva frågan, för du säger ju att den borde diskuteras?

– Jag är övertygad om att frågan diskuteras, eller snarare kommer diskuteras i ägarforum eller ledarmöten. Även på förbundsnivå. Sedan får vi se vad utfallet blir av det. Ingen klubb vill hamna där vi varit i när det börjar bli tajt om speldatum, som i slutet av säsongen. Nu fungerar det men ju längre säsongen går, desto svårare blir det.

Har du en personlig åsikt i frågan?

– Min personliga åsikt är att diskussionen måste upp, vart det tar vägen efter det... Det finns för- och nackdelar med allt. Min utgångsåsikt är att det ska finnas upp- och nedflyttningar för det tillhör svensk hockey. Men det borde diskuteras denna säsong för att vi ska ta ett bra beslut för samtliga.

Kan inte du säga till er klubbdirektör eller ordförande att ta upp det i ägarforumen?

– Hehe, jo, och det är ofrånkomligt att vi inte pratat om det redan. Både med personer i styrelsen och människor i och runt klubben.