Mikko Lehtonen gav gästerna ledningen i den första perioden.

Roligare än så blev det aldrig för HV 71.

Maskinen Färjestad, som öst in mål den senaste tiden, svarare nämligen omgående då Marcus Nilsson skickade in 1-1 i spel fem mot fyra. Efter en målmässigt jämn förstaperiod lossnade det sen rejält i den andra.

Inom loppet av sju minuter gjorde Färjestad fyra snabba mål och gick upp i en betryggande 5-1-ledning. HV 71 svarade med ett psykologiskt skönt reduceringsmål i den andra periodens slutsekunder, men det var aldrig något snack om saken i Löfbergs arena.

– Det är under all kritik. Vi fallerar och det får inte hända, säger HV 71:s Didrik Strömberg till C More efter katastrofinsatsen i den andra perioden.

Färjestad upp i serieledning

Marcus Nilsson prickade in sitt andra för kvällen och fastställde slutresultatet 6-2.

I och med krossen går Färjestad upp i serieledning och är nu uppe i imponerande 22 mål på de fyra senaste matcherna (7-1 mot Örebro, 3-2 mot Mora, 6-5 mot Malmö och 6-2 mot HV 71).

– Det känns som en match med väldigt många målchanser. Det är inte så vi vill ha det, samtidigt får vi bra utdelning på våra lägen så det är positivt, säger Färjestads Oskar Steen till C More.

