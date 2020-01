Ny jumbo – trots seger i krismötet

Linköping hade bara vunnit en match på bortais under säsongen.

Och inte såg det jättebra ut borta mot Leksand heller.

Dalalaget ledde med 1-0 inför den sista perioden efter att Mattias Ritola skickat in sitt fjärde mål för säsongen. men Linköping, som där och då låg sist i SHL-tabellen, skulle resa sig.

Amerikanen Samuel Lofquist spelades fram av Broc Little och satte dit kvitteringen. Med sju minuter kvar att spela kom också ledningsmålet.

Leksands stjärnback Johan Fransson stod för en jättebjudning och Broc Little kunde storma fram i en kontring. Little passade i sidled fram till Joe Whitney, som i sin tur tryckte in 2-1-målet.

Leksand jumbo trots straffsegern

Leksand var på väg mot en tung förlust.

Men med knappt tre minuter kvar att spela fick publiken i Tegera arena jubla igen då Jonas Ahnelöv satte 2-2. Matchen gick till förlängning och därefter straffläggning.

Efter 13 raka missar klev Spencer Abbott fram och satte sin straff, vilket innebar att Leksand tog hand om extrapoängen.

För Linköpings del var detta sjunde raka förlusten i SHL.

– Jag tycker att vi känns stabila. Tyvärr missade vi lite i defensiven vid deras mål, det var väl egentligen enda tillfället då vi tappade fokus i den tredje perioden, säger LHC-tränaren Bert Robertsson.

Trots segern halkar Leksand ner på SHL:s jumboplats. Detta efter Oskarshamns skrällseger mot Luleå.

– Det är så här det är i hockey. Matchen är inte slut förrän slutsignalen. Vi släppte in ett mål, men skit händer, så det är bara att jobba vidare. Riktigt skönt med två pinnar, faktiskt, säger Jonas Ahnelöv till C More.

Johan Fransson: ”Det är tråkigt”

Johan Fransson vet precis vilka frågor som väntar. Efter att ha tappat pucken i egen zon till Skellefteås 2–0-mål i lördags och tappat den i offensiv zon till Linköpings 2–1-mål på torsdagen är frågan befogad.

Hur mår du egentligen?

– Bra, vi vann.

Vad tänkte du där och då?

– Jag tänkte gå förbi honom på utsidan, men han (Broc Little) fick en klubba på pucken och det blir en jättekontring. De gör ett fint mål och… det är tråkigt.

Hur viktigt var det att ni vände och vann?

– Självklart stärker det karaktären. När det blir ett sånt där skitmål, ett misstag av mig där, att då komma tillbaka. Det är grymt starkt av laget att komma tillbaka, tycker jag. Hela laget visar en moral, det är ett jäkla go i det här laget, säger Johan Fransson.

Linköpings sjunde raka förlust

Linköpings sportchef Niklas Persson:

– Jag är nöjd med att vi kommer tillbaka, nöjd att vi vrider över matchen och ger oss själva chansen att vinna. Besviken så klart att vi inte lyckas hålla 2–1-ledningen. Straffarna är ingen höjdare från någon av sidorna, till slut måste den trilla in, jag tar med mig mycket ändå.

Det såg krampaktigt ut, hur mycket sitter mentalt?

– Jag vet inte om jag håller med riktigt, första fem, sex, sju minuterna är de bättre än oss och trycker tillbaka oss, sedan får vi växa in i det mer och mer. Men det är klart att det mentalt är jobbigt och tufft, men det är lika för alla som är i den här situationen. Det är inget konstigt för oss, det är bara att jobba vidare.

Ni har flera forwards skadade och Dan Pettersson fick ledas av isen i dag – hur tänker du?

– Det är bara en tung skada – resten är sjuka. Det är klart Henrik Törnqvist och Andrew Gordon är tuffa skador, men med ”Törna” är det ingen större fara, han är snart tillbaka och Peppe (Patrik Lundh) spelar på lördag, det är jag övertygad om.

Du har erfarenhet från bottenstrider från din aktiva karriär, vad har du lärt dig då som du har nytta av nu?

– Det är att behålla lugnet. Jag har tålamod och försöker sprida det så gott det går till grabbarna. Vi måste visa att vi tror på det här och det gäller att jobba hårt varje dag. Det gäller för mig också och för hela ledningen, även för grabbarna i laget.

– Vi är fast beslutna reda ut det här, det gäller bara att behålla kylan och inte stressa upp någonting i onödan. Jag har varit i situationen ett par gånger och vet precis hur det är, det gäller bara att jobba på, det finns inget annat.