Scouterna har varit många på plats under slutspelet. Så var även fallet i Ängelholm när Rögle och Färjestad spelade den tredje semifinalen.

Bland annat hade Detroit Red Wings både Nicklas Lidström och Niklas Kronwall på plats. I den första periodpausen gästade Lidström C More och lyfte fram Marco Kasper.

– Han är väldigt stark på skridskorna och orädd i sitt spel. Han törs gå in framför mål och han törs bryta in. Han vill gärna ta en tackling för att vinna tillbaka pucken, så jag tycker han har väldigt mycket i sig för sin unga ålder, säger han till C More och fortsätter:

– Han är en kille som tävlar i varje byte och går in och gör jobbet. Imponerande att se en sån kille göra så.

Kan gå i sommarens draft

Kasper själv får ett stort leende på läpparna när han får höra om hyllningen.

– Det är så klart kul att höra det av en av de bästa hockeyspelarna i Sverige, säger han men poängterar snabbt:

– Under matchen försöker jag inte tänka på scouter och NHL-draften. Då försöker jag verkligen bara tänka på Rögle och vad jag kan göra bra för att hjälpa dem att vinna.

Till sommaren kan den 18-åriga talangen bli draftad och Lidström säger till C More att han tror att Kasper är en intressant spelare för många NHL-lag.

– Det är kul att höra att man kan gå i draften. Just nu är det verkligen dag för dag, jag försöker hjälpa Rögle och utveckla mig själv också, säger Kasper.

Succé för kedjan

Rögle vann den tredje semifinalen med 3-2 där österrikaren, tillsammans med kedjekamraterna, Ludvig Larsson och Linus Sjödin, låg bakom två mål.

– Jag tycker de är riktigt bra spelare och vi har bra kemi på isen också. Att vi har mycket energi, försöker vara på fötterna hela tiden och skapa chanser.

En nykomprimerad kedja efter att Ted Brithén tvingats kasta in handduken till kvällens match.

– Det var skönt för oss, helt ny kedja. Det är kul att det klickar direkt. Det är två kvicka, ettriga, juniorer jag spelar med. Det känns som att de har har hur mycket energi som helst. Det är kul att spela med dem, säger tvåmålsskytten Ludvig Larsson och fortsätter:

– Det kanske ska vara tre ungtuppar i den kedjan även om jag är typ sju år äldre än dem. Jag är inte så ung… Men jag gillar slutspel, jag gillar när det hettar till lite och blir lite känslor.

LÄS MER: Rögle reducerade semifinalen mot Färjestad efter målkalas

LÄS MER: Frölundas nya logga klar efter jämn omröstning