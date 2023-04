Frölundas viktiga kugge Nicklas Lasu har saknats i inledningen av semifinalserien, men i match tre var han åter i laguppställningen.

Det är lite roligare att vara på isen..?

– Eh, lite va?, säger Lasu och skrattar:

– Det är klart att man vill vara med och bidra, framför allt i dessa slutspelstider. Det har varit frustrerande och så klart tråkigt att vara utanför. Men väldigt roligt att vara tillbaka i dag, känna på gubbarna och vara med och köra. Det är ändå detta som är grejen. Jag tycker att jag gör en stabil match där jag tar många bra beslut, men det är högt tempo där ute.

Frölunda förlorade första matchen i semifinalserien, men sen vann de på hemmais.

– Jag är ju lugn, men samtidigt är man mer van att kunna vara med och påverka. Men jag tror att jag satt på olika ställen i Scandinavium förra matchen varje period, så det är en blandning av lugn och nervös. Det är klart att man hellre vill spela.

Så nerverna försvann lite nu när du var tillbaka på isen?

– Absolut, absolut. Jag har förståelse för många familjemedlemmar som säger att de är nervösa hela tiden, så det är en ögonöppnare helt klart.

Vänder hem till Scandinavium igen på torsdag

Det blev målsnålt i hans comeback, där Frölunda vann med 1-0 och gick upp till 2-1 i matcher.

Under presskonferensen sa Roger Rönnberg att de spelade lite annorlunda.

– Det spelade ingen roll vad jag sa till killarna i dag, de hade bestämt sig att spela på det här målet vi hade. Det är något jag är lite ovan, vi brukar gå för att göra nästa mål, säger Rönnberg.

Var det lite ”beat Växjö at their own game”?

– Ja, jo absolut. Vi ville vara kompakta framför Lasse och ha ett tidigt stopp i egen zon så att vi kan få tag i pucken snabbt och oftast har vi det. Så det är klart att vi är nöjda med försvarsspelet över 60 minuter, men jag tycker att vi kanske ska kunna ha lite längre anfall. Jag tycker att så fort vi får fast den i anfallszon och hinner flytta upp alla fem gubbar så har vi bra anfall också. Det är fruktansvärt små detaljer som gör att man kan få lite övertag i matchen, säger Lasu.

Nu vänder det alltså hem till Göteborg och Scandinavium på torsdag.

– Det är klart att vi är nöjda med matchen i dag. Sen är det som nästan som i Karlstad eller de matcherna innan, den här matchen betyder ingenting om vi inte gör en bra match i Scandinavium. Vi är nöjda med dagen och glömmer den rätt så fort och så laddar vi om i morgon (läs: i dag) för match. Så det gäller att få till en kanske ännu bättre prestation för att kunna få med sig ett bra resultat.

Växjö kommer komma ut lite extra hårt då, vad behöver ni göra?

– Jag tycker att det är så fruktansvärt små grejer som gör att matchbilden flyttas till vår del. Det gäller att vara stark med pucken i anfallszon så man hinner få upp med backarna. Det behövs inte alltid vara så vackert, men täcker du pucken en sekund så hinner backarna komma upp och så kan man tvinga Växjö till att chippa ut den. Då kan man vända igen. Sådana detaljer är extremt viktiga. Kanske lite så Växjö får det i dag mot oss, men att kunna få ännu mer som vi ville ha snabba omställningar och kanske att få med sig tid med pucken och kunna skapa ett bra tryck, avslutar Lasu.