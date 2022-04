0-3 är det svåraste man kan leda med i hockey, sägs det.

Speciellt i matchserier i Sverige. Det har nämligen aldrig hänt att något lag vänt en sådan matchserie.

Huvudtränaren Joakim Fagervall sa efter den avslutande matchen mot Timrå på Hovet på torsdagen att ”Då är det väl så dags att det händer med tanke på hur lång tid vi spelat hockey i Sverige”.

En som varit nära att göra en sensationell vändning är Djurgårdens assisterande tränare Nichlas Falk. Den 12 mars 2011 hade Djurgården förlorat sin tredje raka match mot Luleå i kvartsfinalserien och såg ut att vara på väg mot en säker semifinal.

Men Djurgården ville annat.

Falk minns känslan:

– Vi låg under med 3-0 och går upp till 3-3. Vi har faktiskt också ledningen långt in i den sjunde avgörande matchen. Nyckeln är att få in energi i gruppen. Att få in en tro på det och vi ska göra ett riktigt jävla ärligt försök att få ta en match uppe i Timrå nu. Det som är positivt tycker jag är att vi gjort våra bästa matcher där uppe, säger han.

Känner du igen måendet i gruppen?

– Ja. Det är ungefär samma. Det är ingen höjdare mentalt förstås, men det gäller att hitta kraft hos varandra. Att bygga någonting, och ha en tro på det.

Tror du på det?

– Jag tror stenhårt på det här. Det behöver vi förmedla vidare. Jag har varit med om ett lag som varit oerhört nära att göra det. I alla fall går upp till 3-3 i matcher från 0-3. Jag vet att det går att hämta i kapp. Sedan åkte vi dit i sudden den gången.

Vad behöver ni göra framöver för att kunna nypa en seger och komma in i matchserien?

– Det är ett tungt läge, men det är långt ifrån avgjort. Vi ska kriga hela vägen in, och de ska få slita ordentligt för att ta en fjärde seger mot oss. Tycker att vi bitvis ligger på de bra och kan vi spetsa till oss lite med all offensiv zontid, så ska vi kunna göra det.

I matchserien mot Luleå 2011, föll Djurgården med 4-3 i matcher. I den sjunde avgörande matchen i Norrbotten, skickade Robin Jonsson in ett klassiskt slutspelsmål, vilket förhindrade en bragdvändning från Djurgården.

Det var för övrigt även Nichlas Falks sista hockeymatch som aktiv spelare.

Nu hoppas han kunna göra det omöljliga. Det som han var så nära att göra som spelare.

– Jag lovar att jag ska göra allt jag kan för att få gruppen att tro på det, säger Falk.