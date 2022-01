NHL-meriterad målvakt skriver på för Brynäs

Veini Vehviläinen har visat gott gry den senaste tiden samtidigt som Brynäs fått rätsida på spelet.

Den finske målvakten var även nära att slå rekordet för att gå längst tid utan att släppa in ett mål. Men fick sin nolla spräckt lite för tidigt i lagets möte med Färjestad.

Nu står det klart att han kommer att få konkurrens av en välmeriterad målvakt.

Detta då Brynäs under nyårsdagens förmiddag presenterat den lettiske målvakten Kristers Gudlevskis som sin senaste spelarrekrytering.

– Jag är väldigt förväntansfull och ser det är som en fantastisk möjlighet för mig. Jag har velat spela i Sverige länge och är riktigt laddad över att äntligen få chansen. Dessutom känns det lite extra att komma till Brynäs som är en stor klubb med mycket historik, säger 29-åringen själv till klubbens hemsida.

Den tidigare OS- och VM-målvakten har bland annat meriter från flera säsonger i NHL och KHL tidigare. Bland annat hade han under sina tre NHL-matcher i Tampa Bay Lightning en räddningsprocent på nästan 96% och släppte in mindre än två mål i snitt per match.

”Väldigt motiverad att komma hit och få en nystart”

Nu väntar alltså spel i SHL och Brynäs för Gudlevskis som för några dagar sedan lämnade slovakiska Slovan Bratislava.

– Kristers är väldigt meriterad och i en bra ålder där han har samlat på sig mycket internationell erfarenhet från bland annat NHL, KHL och OS men ändå utan att för den delen på något sätt känna sig ”klar”. Han är väldigt motiverad att komma hit och få en nystart på karriären och visa upp sin fulla potential, säger sportchefen Johan Alcén.

I Bratislava spelade målvakten under hösten 17 matcher och noterades för en räddningsprocent på 90.9% samt 2.52 i insläppta mål per match i snitt.

Brynäs har tidigare under säsongen släppt målvakten Viktor Andrén till Almtuna. Men samtidigt ser de fortsatt Veini Vehviläinen som lagets förstemålvakt efter den senaste tidens starka prestationer.

– Vi ser Veini som vår nummer ett men att Kristers kan komma hit och både stötta men också pusha honom på ett bra sätt. I Kristers får vi hit en lång och atletisk målvakt med stor uppsida och hög kapacitet. Enligt alla referenser vi pratat med har han dessutom alltid varit en uppskattad lagkamrat och det är den typen av personer vi vill ha här hos oss, säger Alcén.

Kontraktet är skrivet för resten av säsongen.

