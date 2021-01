Nattsvart för HV71 – Leksand tar segern

HV har haft riktigt kämpigt de senaste veckorna med sex förluster på de sju senaste matcherna.

Under måndagskvällen tog de emot formstarka Leksand, som har två raka segrar.

Hemmalaget tog en tidig ledning när Johannes Kinnvall satte 1-0 redan efter sju minuter spel.

Men glädje blev kortvarig – för Leksand kvitterade kort därefter genom Fredrik Forsberg.

”Vi kämpar riktigt bra”

I den andra perioden tog bortalaget ledningen, den här gången var det Otto Paajanen som satte 2-1, vilket även blev periodens slutresultat.

– Tycker att vi gör en helt okej match, men det är surt att ligga under. Vi krigar på bra och ska försöka göra det bättre. Det vi ska göra är att spela rakare och ligga närmare dem, säger Linus Fröberg.

Nicklas Rahm var i sin tur tydlig med vad han vill se av sina spelare i den sista perioden:

– Vi kämpar riktigt bra, nu ska vi vara girigare och killarna ska ut och utmana. Det gäller att hitta de avsluten så kommer målet komma, säger Rahm i C More.

”Det var ett fall framåt”

Och just att ta avslut var det vad HV71 gjorde. Drygt halvvägs in i perioden kom också kvitteringen. Filip Sandberg skrev in sig i målprotokollet, assisterad av Eric Martinsson.

Med drygt fem minuter kvar av matchen fick LIF spela powerplay – och då small det. Peter Cehlárik fick pucken och drog i väg ett skott som betydde 3-2. Carter Ashton satte spiken i kistan med 4-2-målet i tom kasse. Därmed tar Leksand tredje raka segern, och HV71 åker på ännu en förlust. Nu har de sju förluster på de åtta senaste matcherna.

– Jag är nöjd med vår insats sett över 60 minuter. Men klart att det är en besvikelse med förlust, men snart är vi uppe på hästen igen. Det här var ett fall framåt, säger Nicklas Rahm.