Nattsvart för Dif efter ny kollaps

Det började bra för Djurgården, som under lördagen tog emot Linköping på Hovet. Redan efter två minuter satte Marcus Sörensen 1-0 och minuter senare kom också 2-0.

Men i mittperioden tappade hemmalaget allt. Först kom reduceringen, sedan 2-2 och med två minuter kvar satte forwarden Patrick Russell 3-2 och vändningen var därmed fullbordad.

Eklund: ”Det är surt”

Djurgården försökte komma in i matchen igen men det lyckades Dif inte med och matchen slutade 5-2 och ännu en förlust på Hovet inkasserad. 5-2 betyder också att man är ny tabelljumbo i SHL. För Linköping ser situationen betydligt bättre ut. Resultatet innebar att LHC tar fjärde raka segern och parkerar på en stabil nionde plats.

– Det är surt. Vi släpper in för enkla mål. Jag är bara besviken just nu, säger William Eklund i C More.

– Det är bra energi i gruppen och alla spelare har självförtroende. Jag vettafan vad vi höll på med i första perioden men vi lyckades komma tillbaka, säger Jonas Junland.

Brynäs vann mot Malmö