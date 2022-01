Nätade i återkomsten – bröt Färjestads svit

Färjestad kom till Växjö med fyra raka segrar i ryggen och var inför torsdagens match SHL:s formstarkaste lag. Hemmalaget däremot hade inte spelat match på över två veckor.

Väl i Vida arena var det dock hemmalaget som tog ledningen i den första perioden. Detta sedan Joel Kellman gjort sitt första mål sedan återkomsten till Sverige via köksvägen bakom debuterande Dennis Hildeby.

– Jag fick lite yta på backen och såg jag Olle och försökte slänga in den till honom, men så gick den in, sade Kellman till C More om sitt mål.

Dessutom stoppade Adam Åhman bland annat ett friläge från Joakim Nygård en stund efter målet.

Matchen avbröts och återupptogs

Men de första 20 minuterna hann inte spelas klart innan matchen pausades. Detta sedan plexiglaset gått sönder efter 18 minuters spel. Därmed tog lagen lite tidigare paus och återvände för att spela klart första perioden i anslutning till den andra.

Väl där, när den först perioden sedan spelades klart, gjorde Växjö mål igen. Detta genom återvändande Robert Rosén.

I den andra perioden fortsatte Växjö ligga på framåt. De hade ett så pass stort övertag under andra perioden att Johan Pennerborn valde att ta timeout för Färjestads del efter fem minuters spel.

Det hjälpte dock föga.

För bara minuten senare, drygt sex minuter in i perioden, styrde Emil Forslund pucken i mål för Växjö. Detta sedan nyförvärvet Michael Krutil skjutit och fått göra sin andra assist i debuten.

Färjestads segersvit bruten

Innan paus hade Färjestad två puckar på mållinjen och en i stolpen men ställningen var fortsatt 3–0.

– Det är klart att det är skönt. Det ger självförtroende och det kan ju fått sig en törn, sade Robert Rosén till C More som återvände efter en längre skadefrånvaro.

I tredje perioden var det Växjö som var närmast att göra nästa mål till en början. Men efter drygt halva perioden kom faktiskt 3–1-reducering.

Detta sedan Martin Johansson varit sist på pucken som spräckte Adam Åhmans nolla.

Endast ett mål föll ytterligare och det i tom bur för Växjö som tog tre poäng. Samtidigt hyllades Växjömålvakten Adam Åhman av sin tränare efter segern.

– Vår bästa spelare är våran målvakt. Adam Åhman spelar otroligt lugnt, sade Sam Hallam till C More efter segern.

Därmed lyckades inte Färjestad ta en tredje rak 4–3-seger mot Växjö. Samtidigt spräcktes även lagets fyra matcher långa segersvit.