Örebro Hockey och Timrå IK är i allra högst grad inblandade i striden vid SHL-tabellens sydligaste streck. Inför dagens match låg båda lagen faktiskt på kvalplats, vilket så klart betyder att poäng är av yttersta vikt för samtliga inblandade i Behrn Arena.

Drygt halvvägs in i matchen kom Örebros energispelare Glenn Gustafsson, förra säsongen en succé i JVM, att lämna isen och åka direkt in i avbytarbåset.

Det efter att ha varit inblandad i en närkampssituation med Timrås Hampus Larsson.

– Det ser inte bra ut för Glenn Gustafsson. Hans axel hänger. Frågan är hur det gick med Glenn, han har riktigt ont, säger Fredriksson i C More.

"Nästan pinsamt att behöva gå av"

Gustafsson kunde dock återvända till matchen rätt snabbt efter att ha varit inne en sväng i omklädningsrummet - och i periodpausen gav han lugnande besked i C More:

– Jag fick en smäll på axeln men det gick över ganska snabbt. Det är lugnt. Jag tappade känseln först i armen, det var nästan pinsamt att behöva gå av.

Matchen då? Den vann Örebro med 3-1 efter att ha inlett med att göra 1-0 och 2-0 tidigt i första perioden, en ledning hemmalaget aldrig tappade.

Och när Hesa Fredrik ljöd efter 60 minuter så stod det 3-2 på tavlan (efter en sen reducering från Timrå, Patrik Blomberg med tre sekunder kvar), och tack vare segern rycker Örebro nu ifrån Timrå i bottenstriden där det nu skiljer nio poäng mellan Örebro på tolfte plats och Timrå på jumboplats.

– Det är en stor besvikelse att vi inte tar poäng. Det är symptomatiskt som det sett ut under hela säsongen. Vi spelar bra men gör för många individuella misstag för att vinna, säger tränaren Fredric Andersson i C More.

