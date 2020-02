Öser in poäng – med ett utgående kontrakt

En kort utflykt till tyska Kölner Haie, utöver det har värmlänningen Per Åslund, 33, varit Färjestad trogen under karriären.

En karriär som efter en tung hjärnskakning kunde tagit slut förra säsongen.

Nu är Åslund kanske bättre än någonsin. Den här veckan har han varit en stor bidragande orsak till att Färjestad lyckats bryta en fem matcher lång förlustsvit. Sju poäng på tre matcher har han levererat.

– Det är inte ofta det blir så, klart man är nöjd med det. Men framför allt med hur laget presterat de två sista matcherna, säger Per Åslund som har ett utgående kontrakt.

En bra förhandlingssits…

– Det hoppas jag.

Hur går snacket om nytt kontrakt?

– Vi får väl se. Just nu finns det inte så mycket mer att säga, säger Åslund och ler.

Redan nu ligger Per Åslund femma på listan över antal spelade matcher i Färjestad under grundserien i SHL med 586. Med ett nytt kontrakt kommer han med all sannolikhet kliva förbi en rad klubbikoner.

Flest matcher i Färjestad genom historien, grundserien i SHL. Mathias Johansson 678 Tommy Samuelsson 615 Thomas Rhodin 614 Jörgen Jönsson 609 Per Åslund 586 Visa mer Visa mindre

”Känns som att pucken sitter”

I toppmötet mot Örebro styrde Åslund in 1–0 i powerplay, skymde den storspelande Örebromålvakten Dominik Furch när Victor Ejdsell prickade in 2–1 och serverade sedan Gustav Rydahl när han punkterade matchen med ett mål i tom kasse.

– Åslund gjorde ett grymt arbete framför mål och jag fick igenom pucken mot bortre krysset. Skönt att se den sväva in, säger rejält skadeskjuten Ejdsell.

I andra perioden träffades han av en puck i ansiktet när Jonathan Andersson avlossade ett skott från blå. Ejdsell var rejält svullen både över läppen och kindbenet. Men ett stort segerleende hade han inga problem att fyra av.

– Nu känns det som att pucken sitter kvar inne i käken och det ser nog ungefär ut så också, skrattar Ejdsell.

Ejdsell efter matchen. Foto: JACOB JÄRPEGÅRD

Glenn Gustafsson till sjukhus

Niklas Eriksson, tränare i Örebro, hade lättare att hålla sig för skratt.

– Vi blir naiva med pucken och i tredje perioden vågar vi inte riktigt gå för det. För första gången den här säsongen visar vi upp ett flyktbeteende och blir passiva, säger han.

Örebro fick dessutom en chock inför matchen när forwarden Glenn Gustafsson föll ihop under uppvärmningen. Han fick lämna arenan och föras till sjukhus.

– Jag vet inte mer nu än att han fick åka till sjukhuset, det var mer en försiktighetsåtgärd för att de ska ha koll på honom, säger Eriksson.