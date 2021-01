Misstänka spökmålet kostade Växjö segern

Växjö fick en drömstart i bortamatchen mot Skellefteå när Joel Persson gjorde mål i ett tidigt powerplay i den andra minuten.

Bortalaget utökade sedan i den tionde minuten när Andrew Calof tog hand om sin egen retur framför mål.

Men Tuomas Kiiskinen reducerade för Skellefteå och Växjö skulle tappa sin ledning efter en omdiskuterad situation i den andra perioden. I stället för ett godkänt 3-1-mål kom Skellefteå tillbaka till 2-2 trots att Växjö ropade på mål när Emil Pettersson jublade för mål i den andra perioden.

På reprisbilderna var det svårt för domarna att avgöra om pucken hade passerat Gustaf Lindvall i Skellefteås kasse.

– Min första känsla är att den är över linjen även om han har fått ut benskyddet när de blåser, säger Växjös Emil Pettersson i C More i den andra periodpausen.

Domaren motiverar beslutet

På kameran som satt ovanför målet såg det ut som att ett svart föremål dök upp bakom mållinjen.

– Mållinjen går från stolpe till stolpe. Det är helt omöjligt att den sviktar och att pucken inte är över mållinjen. Men det får inte ta vårt fokus, säger Emil Pettersson.

Domaren Christoffer Holm motiverade beslutet att inte döma mål i C More.

– VI pratar ihop oss och tittar även på jumbotronen och dubbelkollar med situationsrummet, säger Holm.

– Vi har ingen bild där vi med hundra procents säkerhet kan säga att pucken är över linjen.

Hallam: ”Om det inte är ett ufo...”

Domarna måste vara säkra för att döma mål.

– Vi har sett den flera gånger och jag kan fortfarande inte säga med hundra procents säkerhet att pucken är över linjen, säger Christoffer Holm.

I den sista perioden vände Skellefteå helt på steken när Niclas Burström gjorde 3-2 men Richard Gynge såg till att matchen gick till förlängning när han kvitterade.

Skellefteå tog till sist den sista poängen när Adam Wilsby satte pucken från nära håll efter en elegant framspelning från Joakim Lindström.

Växjö-tränaren Sam Hallam var besviken efter matchen. Han tycker att reprisbilderna visade tydligt att pucken var i mål.

– Om inte det är ett ufo som flyger in där har de (domarna) nog gått på lördagsgroggen lite för tidigt, säger Hallam i C More.

LÄS MER: Djurgårdens kollaps efter matchstraffet