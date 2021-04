”Mer ångest att spela då – men jag vet inte”

Leksand är en av säsongens mest positiva överraskningar.

Förra året slutade dalalaget på en 13:e plats.

Denna säsong? Trea.

Men i kvartsfinal tog det slut – efter fyra raka förluster mot Örebro.

– Det var väl inget vi hade tänkt, vi hade en ambition att vi skulle vinna den här matchserien. Vi hade inte siktat på att det skulle sluta så här, säger Jon Knuts.

Efter tre raka förluster valde Leksand att testa en sista utväg – med att ändra om sitt spel för att stänga ner Örebro.

Och det funkade - till en del.

– Vi har kanske gått i deras fälla och varit överambitiösa och spelat det hockeyn som vi hela tiden har gjort hela den här säsongen och varit framgångsrika med. Det var nu sista matchen som vi provade en helt annan taktik där de verkligen inte skulle få någonting. Då blev det ganska målsnålt, tajt och det hade kunnat sluta hursomhelst i dag.

Men 1-6, 1-2, 1-7 och 1-2 satte sitt spår.

– Den har varit... det går inte att vi ska vinna matcher när vi gör ett mål, vi har gjort ett mål varje match, säger Knuts och fortsätter:

– Det har varit, i går... det var ganska mycket felstuds. Jag vill inte skylla på det, man vill inte det. Men de hade alla marginaler på sin sida och vi får slita otroligt för våra mål, men de har gjort det bra också.

”För att svara på din fråga – jag vet inte”

Leksand avslutade sin säsong med att rada upp vinst efter vinst och klättrade snabbt i tabellen.

Något som överraskade många – och som Jon Knuts menar att man i framtiden kan se tillbaka på som positivt.

– Men sett på hur föreningen har tagit sig an den här säsongen... vi gick in med en ganska ny trupp, nya tränare så att vi skulle sluta trea. Det var nog inte många som trodde, på det sättet kan vi vara nöjda. Det tror jag att vi kommer vara i slutändan också, men just nu är man besviken.

Men kom formtoppen för tidigt?

– Det vet jag inte, jag tycker att vi har överlag sen februari varit och framåt spelat och vunnit mycket matcher. Man vill ju alltid vinna matcher och vi har sagt hela tiden att mantrat ska vara att vinna varje match och det har vi gjort. Man vill inte åka runt och förlora, så formtopp hit och formtopp dit... men det är en helt annan hockey. Det kanske vi måste lära oss också.

Var det ”slutspelshockeyn” som spökade?

– Jag vet inte, kanske, kanske inte. Samtidigt är det samma sport, samma isyta man ska åka på, sen har många spelat kval här tidigare och vet vad det innebär i negativ bemärkelse. Det är mer ångest att spela då, men för att svara på din fråga – jag vet inte.

Men nu väntar semester för Leksand.

– Nu vill man vara besviken, ledsen, man hoppades inte att det skulle sluta så här, avslutar Jon Knuts.