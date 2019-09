Melin: ”Otroligt dåligt – det är skandalöst”

Oskarshamn tog en historisk seger mot Leksand med 4-1 på tisdagskvällen. Trepoängaren var klubbens första någonsin i SHL, och det gick att ta på euforin i Be-Ge Hockey Center.

Leksand tog ledningen genom Oskar Lang i första perioden – men Oskarshamn kvitterade i spel fem mot tre i den andra. Detta då både Calle Själin och Marek Hrivik visats ut.

I C Mores matchintervju pekade Melin på 1-1-målet som en positiv nyckel för Oskarshamns del i matchen, och efteråt riktade han kritik mot beslutet att visa ut Hrivik.

– Otroligt dålig utvisning tycker jag det är när Marek åker ut. Han gör egentligen ingenting. Han försöker hoppa och ramlar och får en utvisning för det. Det är egentligen skandalöst, men det är skit samma. Det är där de kommer in i matchen. Det är tråkigt, men det är som det är.

Roger Melin kritiserar egna spelarna

Roger Melin var heller inte nöjd med sina spelares insats i powerplay.

– Det är under all kritik, sa han i C More.

Roger Melin lyfte fram ett undermåligt powerplay-spel som en av anledningarna till att Leksand gick förlorande ur matchen.

– Det är under all kritik om jag ska var ärlig. Det och sex mot fem-spelet, vi skapar ingenting. Vi tar för lite lägen. Där kommer vi aldrig riktigt ikapp, säger han i C More.

Melin får medhåll av Mattias Ritola.

– Det är för dåligt. VI har fem minuter där och knappt något skott på mål. Det är för dåligt.

Vad måste ni göra för att förbättra spelet i PP?

– Vi behöver stressa ner lite. Skjuta när vi har lägen. Lite ”back to basics”.

Zackrisson: ”Klart det är surt”

Patrik Zackrisson om den, enligt Melin, kostsamma utvisningen:

– Jag satt i båset, men deras kille ramlade två gånger och fick med sig två utvisningar. Det är det som händer. Sen har jag inte sett situationen i efterhand.

Men du tycker den är felaktig?

– Alltså, jag såg inte. Jag vet att han ramlade och tog två utvisningar. Jag har inte sett situationen så jag ska inte uttala mig om det.

Hur mycket svider förlusten?

– Det är klart att det är surt. Vi gör en helt okej match fem mot fem. Vi får bra lägen i powerplay. Jag tycker att det är en match vi kastar bort lite.

Du tycker att ni är bättre?

– Jag tycker att det är en jämn match och vi har chans att vinna.

Hur ska ni gå vidare?

– Det är bara att glömma det här. Först är det match på torsdag, sedan lördag. Det är bara att glömma och ta med det positiva.